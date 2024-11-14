Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 8, Giầy Việt Plaza, Số 180 - 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

Tìm kiếm khách hàng từ các kênh thông tin, mối quan hệ

Đánh giá tiềm năng, lên kế hoạch cùng leader để approach và đấu thầu

Tư vấn sản phẩm và các giải pháp sản phẩm cho khách hàng: tư vấn qua điện thoại, zalo, email, gặp trực tiếp, gửi báo giá, trình mẫu

Nhận dự án, triển khai và thực hiện: tìm hiểu nắm rõ thông tin dự án, thương lượng, chốt giá và chốt hợp đồng

Làm hồ sơ thầu

Chăm sóc, phát triển khách hàng hiện có của công ty

Đi công trình, đi công tác tỉnh và nước ngoài.

Chăm sóc khách hàng sau khi hoàn tất dự án, chuyển đối khách hàng thân thiết thành KH trung thành

Nữ

Tỉ mị, cẩn thận và thân thiện

Kinh nghiệm: từ 01 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh, có kinh nghiệm về sản phẩm nội thất là một lợi thế

Tiếng Anh: nghe, đọc viết tốt

Lương cứng: 8.000.0000đ - 10.000.0000đ (tùy theo kinh nghiệm, dela trực tiếp khi phỏng vấn) + hoa hồng dự án

Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13, 14 (tùy vào target đạt được)

Team Building hàng năm

Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Môi trường làm việc hiện đại, tiện nghi, có Pantry coffee

