Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND
- Hồ Chí Minh: Tầng 8, Giầy Việt Plaza, Số 180
- 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3
Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tìm kiếm khách hàng từ các kênh thông tin, mối quan hệ
Đánh giá tiềm năng, lên kế hoạch cùng leader để approach và đấu thầu
Tư vấn sản phẩm và các giải pháp sản phẩm cho khách hàng: tư vấn qua điện thoại, zalo, email, gặp trực tiếp, gửi báo giá, trình mẫu
Nhận dự án, triển khai và thực hiện: tìm hiểu nắm rõ thông tin dự án, thương lượng, chốt giá và chốt hợp đồng
Làm hồ sơ thầu
Chăm sóc, phát triển khách hàng hiện có của công ty
Đi công trình, đi công tác tỉnh và nước ngoài.
Chăm sóc khách hàng sau khi hoàn tất dự án, chuyển đối khách hàng thân thiết thành KH trung thành
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tỉ mị, cẩn thận và thân thiện
Kinh nghiệm: từ 01 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh, có kinh nghiệm về sản phẩm nội thất là một lợi thế
Tiếng Anh: nghe, đọc viết tốt
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13, 14 (tùy vào target đạt được)
Team Building hàng năm
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc hiện đại, tiện nghi, có Pantry coffee
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI