Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND

Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 8, Giầy Việt Plaza, Số 180

- 182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tìm kiếm khách hàng từ các kênh thông tin, mối quan hệ
Đánh giá tiềm năng, lên kế hoạch cùng leader để approach và đấu thầu
Tư vấn sản phẩm và các giải pháp sản phẩm cho khách hàng: tư vấn qua điện thoại, zalo, email, gặp trực tiếp, gửi báo giá, trình mẫu
Nhận dự án, triển khai và thực hiện: tìm hiểu nắm rõ thông tin dự án, thương lượng, chốt giá và chốt hợp đồng
Làm hồ sơ thầu
Chăm sóc, phát triển khách hàng hiện có của công ty
Đi công trình, đi công tác tỉnh và nước ngoài.
Chăm sóc khách hàng sau khi hoàn tất dự án, chuyển đối khách hàng thân thiết thành KH trung thành

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nữ
Tỉ mị, cẩn thận và thân thiện
Kinh nghiệm: từ 01 năm ở vị trí nhân viên kinh doanh, có kinh nghiệm về sản phẩm nội thất là một lợi thế
Tiếng Anh: nghe, đọc viết tốt

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 8.000.0000đ - 10.000.0000đ (tùy theo kinh nghiệm, dela trực tiếp khi phỏng vấn) + hoa hồng dự án
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, tháng 13, 14 (tùy vào target đạt được)
Team Building hàng năm
Đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Môi trường làm việc hiện đại, tiện nghi, có Pantry coffee

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ NỘI THẤT TND

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8, Giầy Việt Plaza, Số 180-182 Lý Chính Thắng, Phường 9, Quận 3, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

