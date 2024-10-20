Tuyển Kinh doanh/Bán hàng Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 50 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kinh doanh/Bán hàng Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

1: Mở rộng thị trường:

- Tiếp nhận và khảo sát địa bàn được giao, tìm kiếm khách hàng mới và xây dựng hệ thống khách hàng phủ khắp khu vực được giao.

- Thiết lập và thường xuyên bổ sung danh sách khách hàng để đưa vào kế hoạch chăm sóc và bán hàng hàng ngày, tuần, tháng, quý

- Chăm sóc khách hàng cũ để gia tăng doanh thu, sản lượng bán hàng và phát triển các mặt hàng mới trên dữ liệu khách hàng có sẵn

- Đề xuất các biện pháp, chương trình phù hợp thực tế để mở rộng thị trường, gia tăng khách hàng, sản phẩm và doanh số trong khu vực được giao

2: Chăm sóc khách hàng và thiết lập mối quan hệ:

- Ghé thăm khách hàng theo lịch trình được đề ra

- Kết nối khách hàng với công ty. Báo cáo để công ty có kế hoạch bán hàng tối ưu nhất tại địa bàn được giao

- Hỗ trợ và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng.

3: Phân phối sản phẩm:

- Chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm tới các khách hàng

- Dự báo tình hình bán hàng để công ty duy trì lượng hàng phù hợp tại kho, đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hụt hàng hoặc tồn hàng

- Đảm bảo theo dõi việc đưa hàng đến khắp các địa bàn, sao cho khách hàng có thể tiếp cận mọi lúc mọi nơi với đầy đủ loại hàng, chất lượng và đúng giá quy định của công ty

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp PTTH/Cao đẳng/Đại học, đam mê kinh doanh Đam mê kinh doanh, ưu tiên có kinh nghiệm làm vị trí nhân viên kinh doanh và kinh nghiệm trong ngành cafe. Kỹ năng làm việc nhóm & Kỹ năng giao tiếp thuyết phục, thân thiện, hòa đồng. Biết sử dụng tin học văn phòng Có khả năng làm việc độc lập

Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cạnh tranh và thưởng kinh doanh quý/năm, thưởng lễ tết, Được hưởng chính sách ưu đãi nội bộ dành cho cán bộ nhân viên của HST AB Lê Thành, Đi du lịch, teambuilding định kỳ cùng Công ty, Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp, có điều kiện phát triển bản thân và cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp, Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, Phép năm, BHYT đầy đủ,

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Nước Giải Khát Cà Phê Lekofe

