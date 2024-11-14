Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Kinh doanh kênh GT Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty CP Casper Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công ty CP Casper Việt Nam

Kinh doanh kênh GT

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kinh doanh kênh GT Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

- Đồng Tháp

- Khánh Hoà ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thị trường HCM: 01 bạn
Thị trường tỉnh Bình Dương: 01 bạn
Thị trường tỉnh Khánh Hòa (tỉnh phụ Ninh Thuận): 01 bạn
Thị trường tỉnh Tây Ninh (tỉnh phụ Bình Phước): 01 bạn
Thị trường tỉnh Cần Thơ (tỉnh phụ Vĩnh Long): 01 bạn
Quản lý các đại lý tại khu vực được phân công
Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 17h); sáng thứ 7 (8h30 - 12h)
Hỗ trợ sell out cho NPP trong khu vực được phân công.
Phụ trách các đại lý cấp 2, đại lý bán lẻ hiện có và khai thác thêm đại lý mới.
Nhận chỉ tiêu doanh số, lên kế hoạch thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu.
Quản lý việc trưng bày sản phẩm, chăm sóc quầy kệ, hình ảnh thương hiệu Casper tại kênh chuỗi siêu thị
Theo dõi tình hình tồn kho, sell out của đại lý phụ trách.
Tìm hiểu thông tin giá bán, chương trình bán hàng, tính năng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.
Kết hợp cùng Sales, Marketing thực hiện các hoạt động quảng bá tại điểm bán.
Tư vấn cho đại lý các tính năng nổi bật của Casper, tư vấn cho nhân viên bán hàng của đại lý cách bán sản phẩm Casper.
Báo cáo tình hình sell out, tình hình thị trường hàng tuần cho quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan
Từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện tử tiêu dùng. Am hiểu về thị trường, đặc biệt lĩnh vực điện tử điện lạnh, gia dụng
Sử dụng phần mềm máy tính thành thạo.
Có phương tiện di chuyển (xe máy)
Sử dụng smartphone để cài đặt phần mềm của công ty.
Sáng tạo, Chịu được áp lực công việc cao Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp tổ chức công việc tốt;

Tại Công ty CP Casper Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 15tr/ tháng
Thưởng các dịp Lễ Tết
Phép năm 12 ngày/ năm;
Chương trình du lịch và các hoạt động hàng năm;
Được tham gia gói Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện;
BHXH – BHYT - BHTN theo luật lao động;
Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài
Có cơ hội được thưởng theo tiêu chuẩn đối với cá nhân xuất sắc hàng năm;
Các chính sách khác theo quy định của công ty;
Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng Thứ 7
Địa điểm làm việc : làm việc với các đại lý, nhà phân phối trên đại bàn khu vực được giao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Casper Việt Nam

Công ty CP Casper Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 7, Tòa nhà Leadvisors Tower, 643 Phạm Văn Đồng, P.Cổ Nhuế 1, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

