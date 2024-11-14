Tuyển Kinh doanh kênh GT Công ty CP Casper Việt Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 9 - 15 Triệu

Mức lương 9 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Bình Dương - Đồng Tháp - Khánh Hoà ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Kinh doanh kênh GT Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Thị trường HCM: 01 bạn

Thị trường tỉnh Bình Dương: 01 bạn

Thị trường tỉnh Khánh Hòa (tỉnh phụ Ninh Thuận): 01 bạn

Thị trường tỉnh Tây Ninh (tỉnh phụ Bình Phước): 01 bạn

Thị trường tỉnh Cần Thơ (tỉnh phụ Vĩnh Long): 01 bạn

Quản lý các đại lý tại khu vực được phân công

Thời gian làm việc từ thứ 2 - thứ 6 (8h30 - 17h); sáng thứ 7 (8h30 - 12h)

Hỗ trợ sell out cho NPP trong khu vực được phân công.

Phụ trách các đại lý cấp 2, đại lý bán lẻ hiện có và khai thác thêm đại lý mới.

Nhận chỉ tiêu doanh số, lên kế hoạch thực hiện để hoàn thành chỉ tiêu.

Quản lý việc trưng bày sản phẩm, chăm sóc quầy kệ, hình ảnh thương hiệu Casper tại kênh chuỗi siêu thị

Theo dõi tình hình tồn kho, sell out của đại lý phụ trách.

Tìm hiểu thông tin giá bán, chương trình bán hàng, tính năng sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Kết hợp cùng Sales, Marketing thực hiện các hoạt động quảng bá tại điểm bán.

Tư vấn cho đại lý các tính năng nổi bật của Casper, tư vấn cho nhân viên bán hàng của đại lý cách bán sản phẩm Casper.

Báo cáo tình hình sell out, tình hình thị trường hàng tuần cho quản lý.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên các chuyên ngành liên quan

Từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Ưu tiên những ứng viên có kinh nghiệm trong ngành điện tử tiêu dùng. Am hiểu về thị trường, đặc biệt lĩnh vực điện tử điện lạnh, gia dụng

Sử dụng phần mềm máy tính thành thạo.

Có phương tiện di chuyển (xe máy)

Sử dụng smartphone để cài đặt phần mềm của công ty.

Sáng tạo, Chịu được áp lực công việc cao Khả năng quản lý thời gian, sắp xếp tổ chức công việc tốt;

Tại Công ty CP Casper Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 9 - 15tr/ tháng

Thưởng các dịp Lễ Tết

Phép năm 12 ngày/ năm;

Chương trình du lịch và các hoạt động hàng năm;

Được tham gia gói Bảo hiểm sức khỏe – Chăm sóc sức khỏe toàn diện;

BHXH – BHYT - BHTN theo luật lao động;

Khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ và bên ngoài

Có cơ hội được thưởng theo tiêu chuẩn đối với cá nhân xuất sắc hàng năm;

Các chính sách khác theo quy định của công ty;

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng Thứ 7

Địa điểm làm việc : làm việc với các đại lý, nhà phân phối trên đại bàn khu vực được giao

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Casper Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin