Tuyển Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An
- Hồ Chí Minh: Hải Châu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh thiết bị y tế Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các hoạt động bán hàng về sản phẩm Thiết bị y tế được phân công tại địa bàn được giao.
Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện có của công ty.
Chủ động, trực tiếp thương lượng, đàm phán với khách hàng về giá cả/dịch vụ và các điều khoản kinh doanh, nhưng phải đảm bảo tuân thủ các chính sách bán hàng của Công ty.
Theo dõi việc thực hiện hợp đồng, đơn hàng cá nhân, hỗ trợ bộ phận kế toán đôn đốc thu hồi công nợ.
Tiếp nhận và giải quyết các khiếu nại của khách hàng
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam tuổi từ 24 - 40 tuổi. Hình thức ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, nhanh nhẹn, có sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên. Chuyên ngàng kinh tế, marketing, các chuyên ngành y dược, y sinh, hoặc các chuyên ngành khác ...
Ưu tiên có kinh nghiệm với máy siêu âm, X Quang, Máy mê - thở, Monitor...
Có khả năng giao tiếp tốt, nói năng lưu loát, nhạy bén với thị trường, khả năng đàm phán thuyết phục khách hàng.
Có khả năng lên kế hoạch, đề xuất các giải pháp trong công việc
Có kỹ năng làm việc nhóm
Chịu được áp lực công việc và không ngại đi công tác xa.
Chăm chỉ, cẩn thận, trung thực, cầu thị, có trách nhiệm với công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An Thì Được Hưởng Những Gì
Hoa hồng theo doanh số: hưởng % quý/ năm theo chiến lược của công ty (trao đổi trực tiếp khi phỏng vấn).
Tham gia BHXH, BHTN, BHYT ....
Du lịch trong và ngoài nước mỗi năm.
Chế độ nâng lương xét duyệt vào năng lực thực tế mỗi năm đối với các nhân viên đã làm việc chính thức tại công ty.
Thưởng các ngày lễ, tết, Doanh thu cuối năm...
Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động.
Công việc ổn định, có cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại và Phát Triển Công Nghệ Thành An
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
