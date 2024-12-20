Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

• Phát triển tìm kiếm thị trường và khách hàng mới .

• Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan đến sản phẩm cho khách hàng.

• Thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán, chuẩn bị hợp đồng và hồ sơ đặt hàng.

• Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng hiện tại và khách hàng mới.

• Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng.

• Nỗ lực đạt doanh số bán hàng và doanh thu mục tiêu.

• Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ (nếu có).