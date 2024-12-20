Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO AN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO AN
Ngày đăng tuyển: 20/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 16/01/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO AN

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO AN

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cảng Thanh Trì, Hoàng Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

• Phát triển tìm kiếm thị trường và khách hàng mới .
• Tìm hiểu nhu cầu khách hàng, giải thích, tư vấn và hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm cũng như vấn đề liên quan đến sản phẩm cho khách hàng.
• Thương lượng giá cả, điều kiện thanh toán, chuẩn bị hợp đồng và hồ sơ đặt hàng.
• Phát triển và duy trì mối quan hệ kinh doanh đối với khách hàng hiện tại và khách hàng mới.
• Đề ra các kế hoạch bán hàng và các hoạt động dịch vụ đảm bảo kế hoạch và doanh số bán hàng.
• Nỗ lực đạt doanh số bán hàng và doanh thu mục tiêu.
• Giải quyết các vấn đề liên quan tới sản phẩm và dịch vụ (nếu có).

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam Nữ, có kinh nghiệm làm việc 1 năm

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO AN Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cứng: 8.000.000-10.000.000 (có thể thương lượng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO AN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU BẢO AN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 5, ngõ 264 Bạch Đằng, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

