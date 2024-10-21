Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PLASMA VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

Kinh doanh các loại phụ gia thức ăn chăn nuôi tại thị trường Đồng Nai, TP. HCM và các tỉnh miền Tây. Bán sản phẩm ra thị trường và hỗ trợ theo sát khách hàng hiện tại cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng (công ty, tập đoàn, nhà máy, trang trại...). Phát triển sản phẩm mới theo nhu cầu của khách hàng/định hướng công ty. Nghiên cứu, dịch thuật và phiên dịch tài liệu kỹ thuật,.. (khi cần). Định kỳ cập nhật, tổng hợp và phổ biến các thông tin mới của ngành cho các bộ phận có liên quan. Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Kinh doanh các loại phụ gia thức ăn chăn nuôi tại thị trường Đồng Nai, TP. HCM và các tỉnh miền Tây.

Bán sản phẩm ra thị trường và hỗ trợ theo sát khách hàng hiện tại cũng như tìm kiếm khách hàng tiềm năng (công ty, tập đoàn, nhà máy, trang trại...).

Phát triển sản phẩm mới theo nhu cầu của khách hàng/định hướng công ty.

Nghiên cứu, dịch thuật và phiên dịch tài liệu kỹ thuật,.. (khi cần).

Định kỳ cập nhật, tổng hợp và phổ biến các thông tin mới của ngành cho các bộ phận có liên quan.

Thực hiện các công việc liên quan khác theo sự phân công của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên đã tốt nghiệp các ngành: chăn nuôi thú y, công nghệ sinh học, ...hoặc các ngành có liên quan. Ưu tiên đã có kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Premix, phụ gia thức ăn chăn nuôi... Tiếng Anh có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm. Trung thực, cẩn thận, nhẫn nại, có tinh thần trách nhiệm cao. Đam mê kinh doanh, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Ứng viên đã tốt nghiệp các ngành: chăn nuôi thú y, công nghệ sinh học, ...hoặc các ngành có liên quan.

Ưu tiên đã có kinh nghiệm tối thiểu từ 1 năm trở lên trong lĩnh vực Premix, phụ gia thức ăn chăn nuôi...

Tiếng Anh có thể đọc hiểu tài liệu chuyên ngành.

Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm.

Trung thực, cẩn thận, nhẫn nại, có tinh thần trách nhiệm cao.

Đam mê kinh doanh, sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PLASMA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương 10.000.000 - 13.000.000 (gross) + hoa hồng theo doanh số và KPI. Xét tăng lương 1 lần/năm hoặc xét tăng lương theo hiệu quả công việc. Thưởng lễ, tết và lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc. Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Trợ cấp tiền điện thoại, gửi xe hàng tháng. Được xét đi công tác, du lịch; Khám sức khỏe định kỳ và cạo vôi răng 2 lần/năm (khi làm chính thức đủ 6 tháng) hoặc tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt. Phụ cấp chi phí tập thể dục thể thao tối đa 300,000 VND/ tháng theo biên lai đóng tiền thực tế. Một số chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.

Lương 10.000.000 - 13.000.000 (gross) + hoa hồng theo doanh số và KPI.

Xét tăng lương 1 lần/năm hoặc xét tăng lương theo hiệu quả công việc.

Thưởng lễ, tết và lương tháng 13, thưởng hiệu quả công việc.

Tham gia đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Trợ cấp tiền điện thoại, gửi xe hàng tháng.

Được xét đi công tác, du lịch; Khám sức khỏe định kỳ và cạo vôi răng 2 lần/năm (khi làm chính thức đủ 6 tháng) hoặc tham gia bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt.

Phụ cấp chi phí tập thể dục thể thao tối đa 300,000 VND/ tháng theo biên lai đóng tiền thực tế.

Một số chính sách phúc lợi khác cho nhân viên chính thức, nhân viên gắn bó lâu dài với công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PLASMA VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin