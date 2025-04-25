Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 102 Trần Phú, Mộ Lao, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng và dự án; xây dựng và phát triển mối quan hệ với các khách hàng và đối tác tiềm năng mảng tủ điện Công nghiệp.

- Kết hợp với phòng kỹ thuật để tư vấn giải pháp phù hợp cho khách hàng, lên báo giá đơn hàng.

- Tư vấn, chào giá cho khách hàng, chăm sóc khách hàng

- Tham gia thương lượng, đàm phán hợp đồng và chốt hợp đồng

- Theo dõi tiến độ sản xuất để đơn hàng đạt chất lượng và kịp tiến độ giao khách.

- Kết hợp với kế toán theo dõi thu hồi công nợ

- Đề xuất, kiến nghị các chiến lược chính sách, phương thức nhằm gia tăng hiệu quả bán hàng và mở rộng data khách hàng

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của trưởng phòng.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành, ưu tiên khối kỹ thuật, kinh tế

- Có kinh nghiệm bán hàng mảng tủ điện, cơ điện hoặc có mối quan hệ với phòng mua hàng của tổng thầu Cơ điện, thi công.

- Yêu thích kinh doanh, nhanh nhẹn, ham học hỏi.

- Kỹ năng bán hàng, giao tiếp và đàm phán tốt

- Khả năng làm việc nhóm tốt

- Có tinh thần cầu tiến trong công việc và chịu được áp lực cao

- Chịu trách nhiệm và bảo mật dữ liệu khách hàng.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực (Bao gồm lương cứng 10-13 triệu + % doanh số).

- BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước

- Chế độ nghỉ phép hàng năm theo quy định của Luật lao động

- Môi trường làm việc năng động, ổn định

- Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp

- Các chế độ phúc lợi khác: Lễ, Tết, tham quan du lịch hàng năm,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Công Nghệ HVC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin