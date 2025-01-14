Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Giang: Lô 23 N06, Khu dân cư Phía Nam, Phường Dĩnh Kế, TP. Bắc Giang., Thành phố Bắc Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady).

Hướng dẫn, hỗ trợ, đồng hành công việc cho cộng tác viên bán hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp THPT trở lên

Không yêu cầu kinh nghiệm sẽ được Công ty đào tạo.

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó.

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài.

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

