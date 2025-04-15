Tuyển Nhân viên kinh doanh Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu

Phục vụ khách hàng thông qua việc thực hiện các giao dịch tại quầy theo yêu cầu của khách hàng

Đảm bảo đúng tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ và an toàn trong giao dịch.

Chăm sóc, tiếp thị sản phẩm dịch vụ đến khách hàng, phát triển danh mục khách hàng nhằm đáp ứng chỉ tiêu kinh doanh theo quy định của HDBank;

Thực hiện bán chéo các sản phẩm liên kết với HD Bank

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành khối kinh tế;

Ngoại hình: ưa nhìn. Nữ: cao từ 1,58m trở lên. Nam: cao từ 1,65m trở lên;

Độ tuổi: Nữ: từ 26 tuổi và Nam: từ 28 tuổi trở xuống.

Ngành nghề: Kế toán / Kiểm toán, Ngân hàng

Kinh nghiệm: 0 Năm

Cấp bậc: Mới tốt nghiệp

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Bắc GiangVĩnh PhúcBắc Ninh