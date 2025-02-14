Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phần mềm OOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Nghỉ lễ, nghỉ ngày, thưởng, bảo lãnh, v.v. - Các ứng viên được tham gia phỏng vấn và bắt đầu làm việc sau đó., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Liên hệ data có sẵn để tư vấn

- Sắp xếp các cuộc họp tư vấn với khách hàng tiềm năng

- Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và sau bán

- Soạn thảo hợp đồng mua

- Tiến hành nghiên cứu để xác định thị trường mới và nhu cầu của khách hàng

- Nghiên cứu các cơ hội kinh doanh và các kênh kết nối khách hàng khác

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm: Có Kinh nghiệm Sales B2B từ 1 năm trở lên (khách hàng là Doanh nghiệp, không phải cá nhân), có kinh nghiệm bán Phần mềm/ sản phẩm CNTT.

- Thái độ: Tinh thần đồng đội cao, tận tâm & say mê với công việc, thẳng thắn, cởi mở.

- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, tự tin thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm hiệu quả

Tại Công ty Cổ phần Phần mềm OOS Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng: 8 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm OOS

