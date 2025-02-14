Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Phần mềm OOS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Phần mềm OOS
Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Nghỉ lễ, nghỉ ngày, thưởng, bảo lãnh, v.v.
- Các ứng viên được tham gia phỏng vấn và bắt đầu làm việc sau đó., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
- Liên hệ data có sẵn để tư vấn
- Sắp xếp các cuộc họp tư vấn với khách hàng tiềm năng
- Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và sau bán
- Soạn thảo hợp đồng mua
- Tiến hành nghiên cứu để xác định thị trường mới và nhu cầu của khách hàng
- Nghiên cứu các cơ hội kinh doanh và các kênh kết nối khách hàng khác
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Kinh nghiệm: Có Kinh nghiệm Sales B2B từ 1 năm trở lên (khách hàng là Doanh nghiệp, không phải cá nhân), có kinh nghiệm bán Phần mềm/ sản phẩm CNTT.
- Thái độ: Tinh thần đồng đội cao, tận tâm & say mê với công việc, thẳng thắn, cởi mở.
- Kỹ năng: Giao tiếp tốt, tự tin thuyết trình trước đám đông, làm việc nhóm hiệu quả
Tại Công ty Cổ phần Phần mềm OOS Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND
Lương cứng: 8 - 15 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phần mềm OOS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI