Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mức lương hấp dẫn, thỏa thuận theo năng lực ứng viên. Chế độ đãi ngộ tốt, bao gồm bảo hiểm, thưởng, và các phúc lợi khác. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện. Cơ hội phát triển nghề nghiệp và đào tạo nâng cao kỹ năng., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm, tiếp cận và phát triển khách hàng, đặc biệt là đối tác và nhà cung cấp Trung Quốc.

Tư vấn, giới thiệu sản phẩm (thiết bị đèn điện) của công ty đến khách hàng.

Làm việc trực tiếp với đối tác Trung Quốc qua email, điện thoại, WeChat hoặc gặp gỡ trực tiếp.

Hỗ trợ dịch thuật, phiên dịch trong cuộc họp, hội thảo và làm việc với khách hàng/đối tác Trung Quốc.

Theo dõi, xử lý đơn hàng, hợp đồng và phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo tiến độ giao hàng, thanh toán.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao Đẳng các ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh, Ngoại thương, Ngôn ngữ Trung hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo tiếng Trung (Nghe – Nói – Đọc – Viết), ưu tiên ứng viên ở mức HSK 4 trở lên.

Có kinh nghiệm từ 1 năm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên từng làm việc với đối tác Trung Quốc.

Kỹ năng giao tiếp, phán phán tốt, nhanh nhẹn, linh hoạt trong quá trình xử lý công việc.

Sử dụng tốt tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng: 8 - 10 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thiết Bị Điện Đại Thắng

