Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Theo luật lao động VN (nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, BHYT, BHXH, BHTN) Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết Các chính sách dành riêng cho cấp quản lý (nếu có), Quận 1

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Giới thiệu dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh ung thư (bao gồm các tờ rơi, gói xét nghiệm, quyền lợi hợp tác) đến các phòng khám đa khoa, bệnh viện, phòng khám, trung tâm xét nghiệm ... (gọi chung là đối tác)

Hỗ trợ thu mẫu tại địa điểm của đối tác

Thu thập và tổng hợp thông tin đối tác cũng như phản hồi của đối tác về đối thủ và thị trường.

Tư vấn chăm sóc khách hàng của đối tác chuyển qua

Lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chính quy các ngành Dược, Xét Nghiệm, Công Nghệ Sinh Học

Có kinh nghiệm công việc liên quan đến kinh doanh, dược phẩm

Có kinh nghiệm công việc liên quan đến bác sĩ, nhân viên y tế

Am hiểu về lĩnh vực xét nghiệm

Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 20 triệu VND

Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA

