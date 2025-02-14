Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
- Hồ Chí Minh: Theo luật lao động VN (nghỉ phép, nghỉ lễ Tết, BHYT, BHXH, BHTN) Nghỉ mát hàng năm, thưởng lễ Tết Các chính sách dành riêng cho cấp quản lý (nếu có), Quận 1
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu
Giới thiệu dịch vụ xét nghiệm chẩn đoán bệnh ung thư (bao gồm các tờ rơi, gói xét nghiệm, quyền lợi hợp tác) đến các phòng khám đa khoa, bệnh viện, phòng khám, trung tâm xét nghiệm ... (gọi chung là đối tác)
Hỗ trợ thu mẫu tại địa điểm của đối tác
Thu thập và tổng hợp thông tin đối tác cũng như phản hồi của đối tác về đối thủ và thị trường.
Tư vấn chăm sóc khách hàng của đối tác chuyển qua
Lập kế hoạch và báo cáo công việc định kỳ
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm công việc liên quan đến kinh doanh, dược phẩm
Có kinh nghiệm công việc liên quan đến bác sĩ, nhân viên y tế
Am hiểu về lĩnh vực xét nghiệm
Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Di Truyền Số IDNA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
