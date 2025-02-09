Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần L.Q Joton làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần L.Q Joton
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bạc Liêu:
- các tỉnh Bạc Liêu, Thành phố Bạc Liêu
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xác định nhóm sản phẩm cần phát triển.
Mở đại lý C1, C2
Tăng doanh thu các C1, C2
Nhập số liệu, lập kế hoạch, báo cáo, theo dõi kết quả thực hiện
Lấy thông tin số điểm bán sơn và đối thủ, sản phẩm của đối thủ trong khu vực được giao trên từng tuyến đường
Báo cáo so với mục tiêu và kèm giải pháp tiếp theo.
Một số công việc khác được giao của BLĐ…….
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng: chốt sale, duy trì phát triển doanh thu
Tại Công Ty Cổ Phần L.Q Joton Thì Được Hưởng Những Gì
Được hưởng đầy đủ chế độ của công ty và chế độ bảo hiểm theo quy định
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết
Được đào tạo các kỹ năng bán hàng, ......
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần L.Q Joton
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
