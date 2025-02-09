Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần L.Q Joton làm việc tại Bạc Liêu thu nhập 10 - 15 Triệu

Xác định nhóm sản phẩm cần phát triển.

Mở đại lý C1, C2

Tăng doanh thu các C1, C2

Nhập số liệu, lập kế hoạch, báo cáo, theo dõi kết quả thực hiện

Lấy thông tin số điểm bán sơn và đối thủ, sản phẩm của đối thủ trong khu vực được giao trên từng tuyến đường

Báo cáo so với mục tiêu và kèm giải pháp tiếp theo.

Một số công việc khác được giao của BLĐ…….