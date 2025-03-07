Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai
Ngày đăng tuyển: 07/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/04/2025
Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai

Mức lương
Đến 10 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 1/11/61 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Tư vấn khóa học cho học viên hoặc tư vấn du học
Tìm kiếm đối tác để cung cấp các sản phẩm
Tìm kiếm thêm học viên/ khách hàng mới
Được hướng dẫn tận tâm bởi quản lý.
Thời hạn thực tập: 2-3 tháng.

Với Mức Lương Đến 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệp
Chủ động trong công việc
Nhanh nhẹn, năng động, thân thiện, nhiệt tình, cẩn thận,
Tinh thần ham học hỏi, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới
Loại hình công việc: Thỏa thuận thời gian

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc và chữ ký xác nhận thực tập. hướng dẫn làm báo cáo
Được trực tiếp tham gia hoạt động của trung tâm,nâng cao kỹ năng chuyên môn
Được hỗ trợ tận tình từ quản lý trực tiếp
Rèn luyện các kĩ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản trị chiến dịch truyền thông…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai

Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 1/11/61, Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

