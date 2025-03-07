Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 10 Triệu

Mức lương Đến 10 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 1/11/61 Đặng Thùy Trâm, Phường 13, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 10 Triệu

Tư vấn khóa học cho học viên hoặc tư vấn du học

Tìm kiếm đối tác để cung cấp các sản phẩm

Tìm kiếm thêm học viên/ khách hàng mới

Được hướng dẫn tận tâm bởi quản lý.

Thời hạn thực tập: 2-3 tháng.

Không yêu cầu kinh nghiệp

Chủ động trong công việc

Nhanh nhẹn, năng động, thân thiện, nhiệt tình, cẩn thận,

Tinh thần ham học hỏi, thường xuyên cập nhật các kiến thức mới

Loại hình công việc: Thỏa thuận thời gian

Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ dấu mộc và chữ ký xác nhận thực tập. hướng dẫn làm báo cáo

Được trực tiếp tham gia hoạt động của trung tâm,nâng cao kỹ năng chuyên môn

Được hỗ trợ tận tình từ quản lý trực tiếp

Rèn luyện các kĩ năng mềm như kỹ năng làm việc nhóm, quản lý thời gian, quản trị chiến dịch truyền thông…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Và Giáo Dục KanSai

