Tuyển Nhân viên kinh doanh WINLOGS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 30 Triệu

WINLOGS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED
Ngày đăng tuyển: 10/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
Nhân viên kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại WINLOGS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Phòng 1805 Tòa nhà Cát Bi Plaza, 01 Lê Hồng Phong, Gia Viên,Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

+ Phát triển khách hàng:
Tìm kiếm, tiếp cận và xây dựng mối quan hệ với các khách hàng tiềm năng.
Hiểu rõ nhu cầu của khách hàng để đề xuất các giải pháp logistics phù hợp.
+ Tư vấn và bán hàng:
Cung cấp thông tin chi tiết về dịch vụ logistics của công ty, tư vấn cho khách hàng về thủ tục Hải Quan và các dịch vụ khác đáp ứng nhu cầu của họ.
Đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
+ Quản lý lô hàng:
Theo dõi quá trình vận chuyển hàng hóa, đảm bảo rằng hàng hóa được giao đúng thời gian và chất lượng.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển.
+ Báo cáo và phân tích:
Lập báo cáo doanh số, phân tích kết quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả của các chiến dịch bán hàng.
Đề xuất các phương án cải thiện để tăng doanh số và hiệu quả kinh doanh.
+ Phát triển chiến lược kinh doanh:
Lên kế hoạch và triển khai các chiến lược kinh doanh để đạt được mục tiêu doanh số.
Tìm kiếm các cơ hội kinh doanh mới và mở rộng thị trường.
+ Dịch vụ sau bán hàng:
Duy trì mối quan hệ với khách hàng sau khi bán hàng, giải quyết các vấn đề và yêu cầu của khách hàng, đảm bảo sự hài lòng của khách hàng.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chấp nhận sinh viên đang chờ bằng, chưa có kinh nghiệm,
Ưu tiên nam giới.
Yêu cầu làm được Full-time

Tại WINLOGS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED Thì Được Hưởng Những Gì

Có xe ô tô riêng cho Team sale đi gặp gỡ các khách hàng ở xa.
LƯƠNG + BONUS: Lương cứng từ 7 - 9 triệu + Bonus vượt target (25% - 30%)
Sale xuất sắc được thưởng Top Sale.
Liên tục đạt mục tiêu, sẽ được xem xét bổ nhiệm lên Sale Leader với lợi ích cao hơn.
Thưởng lương tháng 13, và các dịp lễ tết, sinh nhật.
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, trẻ trung, có cơ hội thể hiện năng lực.
Chế độ BHXH đầy đủ và BH sức khỏe 24h.
Thời gian làm việc: Thứ 2-6 ( 8h-17h30) Thứ 7 ( 8h-12h)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại WINLOGS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

WINLOGS IMPORT EXPORT COMPANY LIMITED

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Room 1805, 18th Floor Cat Bi Plaza, No.01 Le Hong Phong Street, Ngo Quyen District, Hai Phong City, Viet Nam

