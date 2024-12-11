Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tâm Dũng Sơn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Khu Phố 8, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.

Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ và phát triển danh sách khách hàng sẵn cócủa Công ty.

Thực hiện các báo giá, thương lượng, thỏa thuận, ký kết hợp đồng giữa Công ty với khách hàng nước ngoài và theo dõi tiến độ công việc.

Gặp gỡkhách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp với khách hàng.

Thu thập dữ liệu liên quan đến khách hàng, sản phẩm đã và đang xuất.

Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing xuất khẩu.

Xây dựng chiến lược marketing xuất khẩu nhằm đáp ứng mục tiêu củng cố và mở rộng thị trường.

Đề xuất các giải pháp và kế hoạch thực hiện các mục tiêu của chiến lược marketing.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chưa có kinh nghiệm chấp nhận đào tạo, chấp nhận sinh viên mới ra trường

Tuổi từ 22-35 tuổi

Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Thương Mại, Ngoại Thương, Marketing hoặc các ngành tương tự

Tiếng Anh giao tiếp 4 kỹ năng ( Nghe, Nói, Đọc, Viết)

Tại Công Ty TNHH Tâm Dũng Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ

Được tạm ứng lương vào giữa tháng

Làm giờ hành chính

Hỗ trợ bữa ăn trưa

Có cơ hội thăng tiến không giới hạn, làm việc lâu dài, thu nhập ổn...

Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Nghỉ: chiều T7, CN và các ngày Lễ)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tâm Dũng Sơn

