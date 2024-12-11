Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Tâm Dũng Sơn làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Tâm Dũng Sơn
- Đồng Nai:
- Khu Phố 8, P.Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Thực hiện và triển khai các kế hoạch kinh doanh của Công ty.
Duy trì, chăm sóc, hỗ trợ và phát triển danh sách khách hàng sẵn cócủa Công ty.
Thực hiện các báo giá, thương lượng, thỏa thuận, ký kết hợp đồng giữa Công ty với khách hàng nước ngoài và theo dõi tiến độ công việc.
Gặp gỡkhách hàng, tư vấn sản phẩm phù hợp với khách hàng.
Thu thập dữ liệu liên quan đến khách hàng, sản phẩm đã và đang xuất.
Phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động marketing xuất khẩu.
Xây dựng chiến lược marketing xuất khẩu nhằm đáp ứng mục tiêu củng cố và mở rộng thị trường.
Đề xuất các giải pháp và kế hoạch thực hiện các mục tiêu của chiến lược marketing.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tuổi từ 22-35 tuổi
Tốt nghiệp Cao Đẳng, Đại Học chuyên ngành Quản Trị Kinh Doanh, Thương Mại, Ngoại Thương, Marketing hoặc các ngành tương tự
Tiếng Anh giao tiếp 4 kỹ năng ( Nghe, Nói, Đọc, Viết)
Tại Công Ty TNHH Tâm Dũng Sơn Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ
Được tạm ứng lương vào giữa tháng
Làm giờ hành chính
Hỗ trợ bữa ăn trưa
Có cơ hội thăng tiến không giới hạn, làm việc lâu dài, thu nhập ổn...
Thời gian làm việc từ thứ 2 đến sáng thứ 7 (Nghỉ: chiều T7, CN và các ngày Lễ)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Tâm Dũng Sơn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
