Tuyển Nhân viên kinh doanh Worklink Vietnam- VGC Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

- Làm việc với các khách hàng liên quan đến sản phẩm thức ăn chế biến sẵn

- Tham gia các cuộc họp, báo cáo cấp trên, phiên dịch (trong trường hợp cần thiết). Theo dõi báo cáo khiếu nại khách hàng.

- Công việc nội bộ: Thảo luận với các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm mới và sắp xếp tiến độ sản xuất, theo dõi khách hàng.

- Làm việc với khách hàng ở thị trường HCM, gặp gỡ khách hàng và khảo sát thị trường.

- Quản lý, hỗ trợ công việc cấp dưới, làm việc với các phòng ban liên quan trong công ty.

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.