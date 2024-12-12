Tuyển Nhân viên kinh doanh Worklink Vietnam- VGC Group làm việc tại Đồng Nai thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Worklink Vietnam- VGC Group
- Đồng Nai:
- KCN Long Đức, Xã Long Đức, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Huyện Long Thành
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
- Làm việc với các khách hàng liên quan đến sản phẩm thức ăn chế biến sẵn
- Tham gia các cuộc họp, báo cáo cấp trên, phiên dịch (trong trường hợp cần thiết). Theo dõi báo cáo khiếu nại khách hàng.
- Công việc nội bộ: Thảo luận với các bộ phận liên quan để phát triển sản phẩm mới và sắp xếp tiến độ sản xuất, theo dõi khách hàng.
- Làm việc với khách hàng ở thị trường HCM, gặp gỡ khách hàng và khảo sát thị trường.
- Quản lý, hỗ trợ công việc cấp dưới, làm việc với các phòng ban liên quan trong công ty.
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-
Nữ,
25 – 38
tuổi, tốt nghiệp CĐ/ĐH
- Có 1 – 2 năm kinh nghiệm ở trí tương đương
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành thực phẩm).
- Ngoại Ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tốt
- Ngoại Ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
tốt
- Có kỹ năng giám sát và hướng dẫn nhân viên trong nhóm
Tại Worklink Vietnam- VGC Group Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Worklink Vietnam- VGC Group
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI