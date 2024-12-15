Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company
Ngày đăng tuyển: 15/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: KCN NHƠN TRẠCH V, XÃ LONG THỌ, Nhơn Trạch, Huyện Nhơn Trạch

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty.
Liên hệ, gặp gỡ, đàm phán và ký kết hợp đồng với khách hàng.
Quản lý và chăm sóc khách hàng hiện tại, duy trì mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng.
Cập nhật thông tin về thị trường, đối thủ cạnh tranh và nhu cầu của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành kinh tế, thương mại hoặc các ngành nghề liên quan.
Có kinh nghiệm từ 0-1 năm trong lĩnh vực kinh doanh Thép là một lợi thế.
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán và thuyết phục tốt.
Có tinh thần trách nhiệm cao, năng động, nhiệt tình và ham học hỏi.
Tiếng Anh giao tiếp , biết thêm Tiếng Trung là một lợi thế

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

-Môi trường làm việc năng động, thoải mái/ Dynamic, comfortable working environment
Dynamic, comfortable working environment
-Nghỉ tất cả thứ 7, CN trong tháng/ Off all Saturday and Sunday
Off all Saturday and Sunday
-Lương tháng 13, thưởng Lễ, tết, trung thu, sinh nhật, hiếu, hỉ.../ 13th month salary, Ceremony, Tet, Mid-Autumn Festival, birthday
13th month salary, Ceremony, Tet, Mid-Autumn Festival, birthday
-Xe đưa đón: Biên Hòa, Long Thành – Nhơn Trạch, công tác, tăng ca, tiệc cuối ngày, tiệc hiếu, hỉ,.../ Shuttle bus, private car
Shuttle bus, private car
-Tiền đánh giá năng lực hằng năm, thưởng nhân viên xuất sắc 6th 1 lần / Performance evaluation money every year, Excellent staff rewards 6month/time
Performance evaluation money every year, Excellent staff rewards 6month/time
-Học phí cho con từ mẫu giáo đến THPT/ Tuition fee
Tuition fee
-Bảo hiểm 24/24, Khám sức khỏe hằng năm/ 24H Insurrance, health check every year
24H Insurrance, health check every year
-Được tham gia bảo hiểm sức khỏe khám chữa bệnh/ Health Insurance
Health Insurance

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM GIA CÔNG POSCO VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐỒNG NAI - VHPC Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: N2, KCN Nhơn Trạch 5, Long Thọ, Nhơn Trạch, Đồng Nai

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

