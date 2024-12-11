Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÍN TÂM AN làm việc tại Đồng Nai thu nhập 6 - 12 Triệu

Mức lương 6 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 12 Triệu

1. Gọi điện thoại mỗi ngày 30 cuộc gọi giới thiệu sản phẩm tiếng anh và dịch vụ Biệt Thự Sách.

2. Tư vấn, chăm sóc khách hàng học tiếng anh tại Biệt Thự Sách.

3. Tư vấn, chăm sóc khách hàng khắp Việt Nam học tiếng anh trực tuyến 1 kèm 1.

4. Tư vấn dịch vụ cho thuê phòng họp tại Biệt Thự Sách.

5. Các hoạt động phát tờ rơi, sự kiện, hội thảo yêu cầu phải tham gia để có thêm nhiều nguồn khách hàng.

6. Có sự hỗ trợ danh sách khách hàng từ phòng Marketing.

7. Thái độ làm việc chịu trách nhiệm hết sức quan trọng.

8. Các sản phẩm giáo dục khác trong năm 2025 của hệ thống Talks English và Biệt Thự Sách.

Với Mức Lương 6 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, đã từng bán hàng và trên 22 tuổi.

2. Thích giáo dục, là người chân thành, đạo đức.

3. Thích kiếm tiền, thích học tiếng anh và đọc sách.

4. Phải tìm hiểu kĩ về công ty và CEO Đinh Minh Quyền.

5. Chịu gọi điện thoại tư vấn, tham gia các sự kiện hoạt động bán hàng, Tiếp thị của Công ty.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÍN TÂM AN Thì Được Hưởng Những Gì

1. Được đào tạo và làm việc trực tiếp với CEO Đinh Minh Quyền.

2. Thử việc 1 tháng; Lương cơ bản 5 triệu + phụ cấp tiền điện thoại 300,000 vnd/ tháng.

3. Lương chính thức sau thử việc: 6 triệu + phụ cấp tiền điện thoại 300,000 vnd/ tháng.

4. Thưởng doanh số cao, từ 2 triệu tới 10 triệu/ tháng. Thưởng đạt doanh số sáu tháng và mười hai tháng.

5. Review lương hằng năm.

6. Lương tháng 13 (tùy vào tình hình kinh doanh).

7. Học tiếng anh miễn phí trị giá 700,000 vnd/ tháng.

8. Đọc sách miễn phí với thư viện hơn 5000 quyển sách.

9. Chế độ nghỉ phép lên đến 24 ngày/ năm (12 ngày phép theo luật + 10 ngày phép gia đình theo văn hoá Công ty).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC TÍN TÂM AN

