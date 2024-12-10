Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/01/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bình Dương:

- Bình Dương

- Hồ Chí Minh

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Duy trì những quan hệ kinh doanh hiện có, tìm kiếm đơn hàng, thiết lập những mối quan hệ kinh doanh mới bằng việc lập kế hoạch thăm khách hàng hàng ngày đối với những quan hệ kinh doanh hiện có hay những quan hệ kinh doanh tiềm năng khác
- Lập kế hoạch tuần, tháng trình cấp trên phê duyệt. Thực hiện theo kế hoạch được duyệt
- Thăm viếng, chăm sóc khách hàng theo kế hoạch công tác để duy trì và củng cố mối quan hệ với khách hàng. Ghi nhận toàn bộ các thông tin của khách hàng trong báo cáo. Cập nhật các thông tin theo yêu cầu vào kế hoạch thực hiện tuần gửi cấp trên
- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng, thuyết phục khách hàng đặt hàng để gia tăng doanh số. Tiếp nhận thông tin về nhu cầu hàng hóa của khách hàng xử lý thông tin đúng theo quy định của chính sách bán hàng rồi chuyển bộ phận bán hàng làm thủ tục giao hàng cho khách hàng
- Hiểu rõ chính sách bán hàng, kiến thức sản phẩm, ưu nhược điểm của sản phẩm và của các đối thủ cạnh tranh
- Hiểu rõ quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại, quy trình bán hàng, thực hiện đầy đủ theo các biểu mẫu của các quy trình này
- Phối hợp cùng với bộ phận bán hàng theo dõi, thực hiện, đốc thúc thực hiện các hợp đồng, đơn hàng lớn
- Tiếp nhận và xử lý các khiếu nại của khách hàng về chất lượng sản phẩm, dịch vụ

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung học trở lên
Kỹ năng giao tiếp
Kỹ năng bán hàng
Kỹ năng tổ chức
Thường xuyên di chuyển bằng xe máy.
Thời gian chủ yếu làm việc ngoài thị trường
Có khả năng làm việc dưới áp lực cao

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ BHXH, BHTN...(theo quy định)
Thưởng theo năng lực
Cơ hội đào tạo và phát triển nghiệp vụ thông qua các khóa học, đào tạo nội bộ
Tham gia Teambuilding, ngày hội gia đình và các sự kiện gắn kết khác
Chế độ khám sức khỏe hàng năm, gói bảo hiểm 24/24

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn KIM TÍN Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 69 Nguyễn Thi, Phường 13, Quận 5, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

