Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình thực hiện đơn hàng.

Soạn thảo các văn bản: bảng báo giá tờ trình, thông báo, chào thầu, công văn, hợp đồng, phụ lục, đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán,v..v.

Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để giải quyết các công việc về: giao hàng, thời gian giao hàng, thông tin sản phẩm, giá thành sản phẩm...

Các công việc khác do Trưởng bộ phận và Ban Điều hành giao.

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ, phúc lợi hấp dẫn

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động

Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc

Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm

Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin