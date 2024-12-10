Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dnp Holding làm việc tại Đồng Nai thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
- Đồng Nai:
- Đường số 9, KCN 1, An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, Thành phố Biên Hòa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tiếp nhận, xử lý và theo dõi đơn hàng, giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến quá trình thực hiện đơn hàng.
Soạn thảo các văn bản: bảng báo giá tờ trình, thông báo, chào thầu, công văn, hợp đồng, phụ lục, đề nghị tạm ứng, đề nghị thanh toán,v..v.
Phối hợp với các bộ phận, phòng ban để giải quyết các công việc về: giao hàng, thời gian giao hàng, thông tin sản phẩm, giá thành sản phẩm...
Các công việc khác do Trưởng bộ phận và Ban Điều hành giao.
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao bộ kỹ năng
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Bộ Luật lao động (Mức đóng theo vùng).
Cơ hội phát triển nghề nghiệp và môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động
Được tham gia BHSK 24/7 (Cấp 7) ngay khi bắt đầu nhận việc
Được tham gia tất cả các hoạt động phong trào do công ty tổ chức : Sinh nhật - hội thao, hội diễn , tiệc tất niên, lễ vinh danh , du lịch và các sự kiện chào đón các ngày lễ lớn trong năm
Được Thưởng tháng 13,14,...(Tùy theo doanh thu công ty). Thưởng các ngày lễ lớn trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dnp Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
