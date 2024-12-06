Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Khu Dịch Vụ Tân Cảng, KP7, P. Long Bình, TP. Biên Hòa, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Chịu trách nhiệm lập kế hoạch hành động và thực thi kế hoạch hành động năm/quý/tháng/tuần/ngày của cá nhân để đạt được doanh thu, lợi nhuận được giao

- Lập kế hoạch đặt hàng các quy cách, chất lượng, loại gỗ và kế hoạch bán hàng đảm bảo đạt chỉ tiêu doanh số và độ bao phủ khách hàng đã được giao

- Chịu trách nhiệm đi thị trường, tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Chăm sóc, bán hàng cho khách hàng cũ.

- Đề xuất các chương trình khuyến mãi, chiết khấu và các hình thức hỗ trợ khách hàng phù hợp với các khách hàng mình phụ trách nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho việc bán hàng

- Theo dõi, báo cáo khối lượng, quy cách, chất lượng, loại gỗ được sử dụng nhiều hoặc ít sử dụng của các khách hàng mình phụ trách cho trưởng nhóm kinh doanh để có kế hoạch mua hàng và làm hàng đúng nhu cầu thị trường, khách hàng làm giảm tồn kho, chi phí tối thiểu

- Theo dõi, chịu trách nhiệm doanh thu, công nợ từng khách hàng khu vực mình quản lý

Yêu Cầu Công Việc

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí kinh doanh (Ưu tiên cho ứng viên có kinh nghiệm trong ngành gỗ, ngành nội thất và vật liệu xây dựng)

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh gỗ nguyên liệu, hàng nội thất và vật liệu xây dựng

Tại Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty.

- Chế độ nghỉ phép năm.

- Được đào tạo.

- Được 01 suất ăn trưa.

- Có xe đưa đón từ TP.HCM đến công ty

- Lương tháng 13

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Gỗ Nguyên Liệu TAVICO

