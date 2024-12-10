Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Nhà máy Japi - Tổ 13, ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Tìm kiếm và mở rộng thị trường:

Xác định và tiếp cận các khách hàng tiềm năng mới trong lĩnh vực chiết xuất tinh chất từ thủy hải sản. Xây dựng và duy trì mối quan hệ với các khách hàng mới để tạo cơ hội hợp tác và mở rộng thị trường.

Quản lý đơn hàng và hợp đồng:

Tiếp nhận và xử lý đơn hàng từ khách hàng. Đàm phán và ký kết hợp đồng, đảm bảo các điều khoản hợp đồng được thực hiện đầy đủ và chính xác.

Đánh giá và báo cáo doanh số:

Theo dõi và báo cáo kết quả doanh số hàng tháng, quý và năm. Phân tích các chỉ số kinh doanh để đưa ra các giải pháp cải thiện hiệu quả bán hàng.

Thực hiện các hoạt động marketing và khuyến mãi:

Hỗ trợ tổ chức các chương trình khuyến mãi và hoạt động marketing để gia tăng sự hiện diện của sản phẩm. Cung cấp thông tin về thị trường và phản hồi từ khách hàng để cải thiện chiến lược kinh doanh.

Hỗ trợ và phối hợp với các bộ phận khác:

Làm việc chặt chẽ với các bộ phận sản xuất, kho vận và chăm sóc khách hàng để đảm bảo sản phẩm được cung cấp kịp thời và đạt yêu cầu chất lượng.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Từ 6 tháng - 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành nông nghiệp.

Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt.

Khả năng làm việc độc lập và phối hợp nhóm hiệu quả.

Sáng tạo, chủ động trong công việc và có tinh thần cầu tiến.

Có phương tiện di chuyển cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7 triệu + % doanh số (10-15 triệu/tháng)

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Cơ hội đào tạo và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SINH HỌC JAPI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin