Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 40 Triệu

Mức lương 10 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến thành trưởng ngành hàng, trưởng chi nhánh, trưởng nhóm Kinh doanh mới. - Được dẫn dắt và đào tạo bởi lãnh đạo có tầm nhìn, có bề dày kinh nghiệm trong ngành vòng bi công nghiệp. - Lộ trình thăng tiến, phát triển bản thân, tăng thu nhập rõ ràng.. - Luôn được lắng nghe, hỗ trợ tận tâm trong công việc., Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 40 Triệu

- Khảo sát và làm việc với các khách hàng là các nhà máy nhiệt điện, nhà máy cán thép, nhà máy sản xuất, xí nghiệp trong nước, ghi nhận các thông tin thực tế và yêu cầu của khách hàng, phát triển mối quan hệ hợp tác.

- Khảo sát, tư vấn và thuyết phục các khách hàng sử dụng sản phẩm vòng bi của công ty.

- Tư vấn và bán các sản phẩm tới khách hàng khối FDI, các khu công nghiệp, Nhà máy xí ngiệp tại Việt Nam.

- Xử lý các yêu cầu từ khách hàng, báo giá, làm hợp đồng, liên hệ và làm việc với các đối tác.

- Quản lý đơn hàng PO, Contract, theo dõi đặt hàng, hàng về, và kế hoạch giao hàng cho khách.

- Theo dõi công nợ khách hàng và một số công viêc cấp trên giao.

- Mở rộng, phát triển khách hàng mới.

Với Mức Lương 10 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên đã có kinh nghiệm kinh doanh B2B Bán hàng các sản phẩm kỹ thuật cơ khí,tự động hóa, điện, điện tử, hoặc tương tự

- Nam/nữ Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên thuộc khối Kinh tế và chuyên ngành kỹ thuật cơ khí,tự động hóa, điện, điện tử, ...

- Sử dụng thành thạo tin học Văn phòng: Word, Excell, Power Point.....

- Có khả năng đi công tác xa

Tại CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 triệu VND - 40 triệu VND

Lương cứng: Trên 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIB VIỆT NAM

