Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỆT TRANG TRÍ THƯỢNG HẢI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 45 Triệu

Mức lương 10 - 45 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định - Thưởng sinh nhật, thưởng cuối năm (Thưởng tết cao nếu gắn bó lâu dài) - Phép năm 12 ngày/ năm - Du lịch hàng năm - Đồng nghiệp thân thiện sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm - Sếp quan tâm, luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển - Đi công tác có xe đưa đón, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 45 Triệu

- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn khách hàng về các sản phẩm của công ty (Công ty có hỗ trợ data khách hàng cũ)

- Duy trì liên lạc, chăm sóc khách hàng cũ

- Xử lí phát sinh với khách hàng

Với Mức Lương 10 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Chủ động trong công việc

- Tính cách cởi mở, hòa đồng

- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục

- Ưu tiên biết lái xe （đối với nam）

- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung

- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học

Thời gian làm việc: 8h00 -17h00 từ thứ 2 – sáng thứ 7

Tại CÔNG TY TNHH DỆT TRANG TRÍ THƯỢNG HẢI - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 45 triệu VND

Lương cứng: 9 - 10 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT TRANG TRÍ THƯỢNG HẢI - CHI NHÁNH HÀ NỘI

