Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỆT TRANG TRÍ THƯỢNG HẢI - CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 45 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DỆT TRANG TRÍ THƯỢNG HẢI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Mức lương
10 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Đóng bảo hiểm đầy đủ theo quy định
- Thưởng sinh nhật, thưởng cuối năm (Thưởng tết cao nếu gắn bó lâu dài)
- Phép năm 12 ngày/ năm
- Du lịch hàng năm
- Đồng nghiệp thân thiện sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm
- Sếp quan tâm, luôn tạo điều kiện để nhân viên phát triển
- Đi công tác có xe đưa đón, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 45 Triệu
- Chủ động tìm kiếm khách hàng mới, tư vấn khách hàng về các sản phẩm của công ty (Công ty có hỗ trợ data khách hàng cũ)
- Duy trì liên lạc, chăm sóc khách hàng cũ
- Xử lí phát sinh với khách hàng
Với Mức Lương 10 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Chủ động trong công việc
- Tính cách cởi mở, hòa đồng
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục
- Ưu tiên biết lái xe （đối với nam）
- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Thời gian làm việc: 8h00 -17h00 từ thứ 2 – sáng thứ 7
- Tính cách cởi mở, hòa đồng
- Có kỹ năng đàm phán, thuyết phục
- Ưu tiên biết lái xe （đối với nam）
- Biết tiếng Anh hoặc tiếng Trung
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học
Thời gian làm việc: 8h00 -17h00 từ thứ 2 – sáng thứ 7
Tại CÔNG TY TNHH DỆT TRANG TRÍ THƯỢNG HẢI - CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: 10 - 45 triệu VND
Lương cứng: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng: 9 - 10 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỆT TRANG TRÍ THƯỢNG HẢI - CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI