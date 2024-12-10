Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê
Ngày đăng tuyển: 10/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/01/2025
Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà Talico

- 22 Hồ Giám

- phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Tham gia training và nắm vững kiến thức sản phẩm của công ty ( Tư vấn tuyển sinh lớp học về biên phiên dịch, ngôn ngữ, giáo dục chuyên đề Steam..)
Duy trì, quản lý khách hàng phụ trách.
Mở rộng, thiết lập kênh phân phối đến các nhóm khách hàng mục tiêu, thị trường mục tiêu.
Tư vấn các giải pháp công nghệ và sản phẩm, dịch vụ đáp ứng nhu cầu khách hàng.
Phối hợp với các phòng ban chuẩn bị báo giá, hồ sơ chào hàng, làm HS thầu theo quy định
Quản lý triển khai hợp đồng phụ trách, theo dõi công nợ, thanh toán hợp đồng
Lập kế hoạch làm việc, báo cáo kết quả thực hiện công việc theo quy định của công ty.
Chi tiết công việc sẽ trao đổi khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Ngôn ngữ, kinh tế, marketing, ...
Có sự yêu thích với kinh doanh, bán hàng và có tham vọng.
Kinh nghiệm sale tối thiểu 6 tháng trở lên tại vị trí tương đương.
Có thể sử dụng tiếng Anh tốt là một lợi thế
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo, tư vấn du học, ngôn ngữ.
Có kiến thức và kinh nghiệm về khai thác, phát triển đối tượng khách hàng doanh nghiệp.
Kỹ năng quản lý công việc, quản lý thời gian.
Có khả năng làm việc nhóm cũng như độc lập, biết phân tích đánh giá đối thủ cạnh tranh và thị trường.
Giới tính: Nữ/ Nam. Ngoại hình ưa nhìn.
Tuổi: từ 25-40.

Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khởi điểm : lương cứng 8.000.000 - 12.000.000đ/tháng (thương lượng theo năng lực) + thưởng năng suất + com khi đạt doanh số, tổng thu nhập tháng lên tới trên 20.000.000 VNĐ
Làm việc từ T2- sáng T7, nghỉ chiều thứ Bảy, Chủ nhật; nghỉ phép năm, nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Luật lao động.
Được làm việc trong môi trường số 1 Việt Nam về mảng dịch thuật, đào tạo, ngôn ngữ, và tổ chức sự kiện.
Có cơ hội gặp gỡ, hợp tác với các nhóm khách hàng, tập đoàn lớn như các Đại sứ quán, các cơ quan cấp bộ, trường đại học, Vingroup, khối khách hàng ngân hàng, dầu khí...
Được tham gia các khóa đào tạo về kỹ năng bán hàng, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc hiệu quả; được tham gia các khóa đào tạo giá trị cao về ngôn ngữ...
Cơ hội thăng tiến rõ ràng: Có cơ hội trở thành Trưởng nhóm KD, GĐKD.
Chế độ phúc lợi đầy đủ: BHXH (sau thời gian thử việc 2 tháng), Khám sức khỏe, sinh nhật, ốm đau, thai sản..., quà các dịp lễ tết, tháng lương 13,14, thưởng hiệu quả công việc....
Được tham gia các hoạt động: Teambuilding, Hội thao, Company trip, Lunch with leader, YEP, Sinh nhật Công ty, các hoạt động từ thiện cộng đồng...
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, phát huy khả năng sáng tạo và lợi thế của bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê

Công ty CP Tư vấn và Phát triển Sao Khuê

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Địa chỉ: P706 tầng 7 tòa nhà Talico 22 Hồ Giám, phường Quốc Tử Giám, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

