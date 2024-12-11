Tuyển Nhân viên kinh doanh Rio TaToo Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 205 Thụy Khuê, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Trả lời Fanpage , Website, Call theo data có sẵn, gặp gỡ khách hàng .

- Phát triển mở rộng thị trường, tiếp cận khách hàng mới, chăm sóc khách hàng cũ.

- Gặp gỡ khách hàng trực tiếp chốt đơn cho khách, hướng dẫn khách cách sử dụng sản phẩm của Cty.

- Tìm kiếm khách hàng mới, chăm sóc lại K/H cũ

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên nam, nữ có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh ngành hàng thiết bị y tế, dược phẩm thực phẩm, đồ tiêu dùng và kinh doanh online.

- Kỹ năng giao tiếp tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng học hỏi .

- Đam mê kinh doanh, năng động, kiên trì, có trách nhiệm cao trong công việc.

- Có khả năng thuyết trình, đi thị trường.

Tại Rio TaToo Studio Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + Phụ cấp + KPI + OKR + % Doanh thu + Thưởng (thu nhập 10tr - 20tr trở lên)

- Được hưởng đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật và công ty;

- Được tham gia các chuyến du lịch, thăm quan, teambuilding,....;

- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp trọng dụng tài năng, khuyến khích những đột phá sáng tạo, được đào tạo, giao lưu học hỏi, có cơ hội hoàn thiện và phát huy mọi lợi thế của bản thân.

- Xét nâng lương từ 6 tháng/lần

- Cơ hội phát triển thăng tiến lên vị trí cấp quản lý, phát triển khả năng của bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Rio TaToo Studio

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin