Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AIRSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Tìm kiếm, phát triển mới khách hàng sản phẩm dịch vụ công nghệ, giải pháp quản lý về Cổng thanh toán

Đàm phán với đối tác, hỗ trợ ký hợp đồng

Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng

Nhận và chăm sóc đối tác, khách hàng từ công ty giao xuống, đảm bảo hiệu quả chuyển đổi

Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công và điều động

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm mảng tài chính công nghệ

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cách khối ngành về kinh tế, tài chính, công nghệ...

Tư duy phân tích, nhận định vấn đề, chủ động đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề

Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt

Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AIRSOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 10M - 12M + % hoa hồng .

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính công nghệ

