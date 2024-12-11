Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AIRSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AIRSOFT
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Peakview, 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Tìm kiếm, phát triển mới khách hàng sản phẩm dịch vụ công nghệ, giải pháp quản lý về Cổng thanh toán
Đàm phán với đối tác, hỗ trợ ký hợp đồng
Chăm sóc, duy trì mối quan hệ với khách hàng
Nhận và chăm sóc đối tác, khách hàng từ công ty giao xuống, đảm bảo hiệu quả chuyển đổi
Thực hiện các công việc khác do Ban Giám Đốc phân công và điều động
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm mảng tài chính công nghệ
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cách khối ngành về kinh tế, tài chính, công nghệ...
Tư duy phân tích, nhận định vấn đề, chủ động đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề
Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên cách khối ngành về kinh tế, tài chính, công nghệ...
Tư duy phân tích, nhận định vấn đề, chủ động đề xuất giải pháp giải quyết vấn đề
Trung thực, nhanh nhẹn, khả năng giao tiếp tốt
Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AIRSOFT Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: Lương cứng 10M - 12M + % hoa hồng .
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính công nghệ
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, được học hỏi nhiều kiến thức và kinh nghiệm về lĩnh vực tài chính công nghệ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM AIRSOFT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI