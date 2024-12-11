Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 121 - 123 Phố Lâm Hạ, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tìm kiếm khách hàng tiềm năng và chịu trách nhiệm đối với doanh thu được giao

- Lên kế hoạch ghé thăm khách hàng và khảo sát thị trường, cập nhật thông tin thị trường, đối thủ cạnh tranh.

- Tiếp nhận và xử lý thông tin (như hợp đồng, giá cả, cung cấp mẫu, khiếu nại khách hàng, các thông số kỹ thuật,....) từ khách hàng bên trong và bên ngoài.

- Phối hợp với các phòng ban thực hiện các đơn đặt hàng của khách.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên ngành Quản trị kinh doanh... và các ngành liên quan.

- Chấp nhận sinh viên mới ra trường, ưu tiên các ứng viên am hiểu về ngành nhựa;

- Giao tiếp tiếng anh hoặc tiếng trung là một lợi thế;

- Khả năng tư duy, Có thể chịu áp lực cao trong công việc; nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu khó học hỏi;

- Kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, quản lý, tổ chức công việc.

- Chính trực, tuân thủ, cởi mở, hòa đông, nhanh nhẹn, cẩn thận chịu khó và thích giao lưu.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Bình Thuận Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương thỏa thuận theo năng lực;

- Phúc lợi: Môi trường làm việc cởi mở. Các chế độ du lịch, ốm đau, sinh nhật, hiếu hỷ... theo chính sách phúc lợi của công ty.

- Được đào tạo nhiều kỹ năng nhằm phát triển lên vị trí cao hơn;

- Có cơ hội thăng tiến và phát triển bản thân, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp;

- Được tham dự các hoạt động văn hóa đoàn thể quy mô lớn của toàn Tập đoàn như: Chương trình dã ngoại, tiệc sinh nhật, tiệc cuối năm, du lịch hè,....;

- Môi trường làm việc trẻ trung, hiện đại, chuyên nghiệp hướng tới các giá trị bền vững;

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTH đầy đủ theo luật lao động.

