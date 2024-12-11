Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 46 - TT3C KĐT Phùng Khoang, Phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tìm kiếm, khai thác khách hàng mới từ các bệnh viện, TTYT

Duy trì và phát triển doanh số từ khách hàng hiện có.

Thường xuyên liên hệ khách hàng, thực hiện công tác chăm sóc khách hàng. Các công tác trao đổi văn bản, hàng hóa với bệnh viện.

Theo dõi các hợp đồng bán hàng, thúc đẩy khách hàng mua hàng. Theo dõi công nợ và đôn đốc khách hàng thanh toán khi đến hạn.

Theo dõi hồ sơ mời thầu từ khách hàng.. Đề xuất sản phẩm tham dự thầu.

Làm các báo cáo công việc, báo cáo kinh doanh,...và các báo cáo theo yêu cầu

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên đã từng làm trong lĩnh vực kinh doanh thiết bị y tế

Tốt nghiệp Trung cấp trở lên các chuyên ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, đàm phán, xử lý tình huống năng động, nhiệt tình.

Có khả năng đi công tác.

Trung thực, siêng năng, nhiệt tình và có đam mê với nghề.

Tại Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận+ doanh số+ chính sách sales

Hỗ trợ cơm trưa, xăng xe, tiền điện thoại theo quy định

Được đào tạo các nghiệm vụ liên quan

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng doanh số, lễ, tết, sinh nhật,...

Chế độ BHXH đầy đủ theo quy định của Luật lao động; nghỉ phép 12 ngày/năm và

các ngày nghỉ Lễ Tết theo quy định chung.

Khám sức khỏe định kỳ hàng năm,...

Chương trình team building, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nhà máy Trang thiết bị y tế USM Healthcare

