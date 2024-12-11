Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc
Ngày đăng tuyển: 11/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/01/2025
Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Số 8, Vũ Trọng Khánh, M ỗ Lao. Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong việc tìm kiếm khách hàng mới thông qua các kênh trực tuyến và offline (quảng cáo, mạng xã hội, website, sự kiện...).
Hỗ trợ nghiên cứu thị trường, thu thập thông tin khách hàng và được đào tạo về phân tích nhu cầu của khách hàng tiềm năng. Cập nhật và theo dõi thông tin khách hàng tiềm năng theo dữ liệu có sẵn từ công ty.
Tham gia vào quá trình hỗ trợ tư vấn khách hàng về các sản phẩm, dự án bất động sản của công ty.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 có thể làm fulltime.
Ưu tiên sinh viên theo học các chuyên ngành về Bất động sản, Kinh tế, Quản trị kinh doanh...
Ham học hỏi, tinh thần nhiệt huyết, có thái độ cầu tiến.
Có phương tiện đi lại, laptop và biết sử dụng nhiều nền tảng mạng xã hội.
- Có laptop
- Có kinh nghiệm về BĐS là lợi thế, không KN được đào tạo từ A-Z
– ƯU TIÊN ĐÃ BIẾT VỀ BẤT ĐỘNG SẢN.

Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

- Được tiếp cận Data khách hàng net
- Hỗ trợ chi phí Sitetour các dự án
- Các chương trình thi đua hàng tuần, tháng, quý với thưởng hấp dẫn.
- Được tham gia các khoá đào tạo cơ bản đến chuyên sâu về kĩ năng và nghiệp vụ.
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện.
- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định công ty: tham gia summer trip, teambuilding và các sự kiện của công ty, BHXH...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Bất Động Sản Kinh Bắc

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 34BT2A-16A1, Làng Việt Kiều Châu Âu, Khu đô thị Mỗ Lao, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

