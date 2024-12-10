Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 51,53 Khu Nhà ở Ngân Hà, Vạn Phúc, Tố Hữu, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Gọi điện thoại cho các Phụ huynh tiềm năng để giới thiệu về sản phẩm/dịch vụ các khóa học Online (Gia sư Toán, Lý, Hóa, Tiếng Anh, Công Nghệ) cho trẻ em.

Trao đổi, lắng nghe và giải đáp các thắc mắc của khách hàng, nhắm phát hiện và đưa ra phương án giải quyết các vấn đề của khách bằng sản phẩm, dịch vụ hiện có. Qua đó chốt sale và hoàn thành mục tiêu doanh số.

Lưu trữ lịch sử cuộc gọi ; Quản lý thông tin khách hàng và liên tục cập nhật trên hệ thống cơ sở dữ liệu để xây dựng bộ thông tin hữu ích phục vụ bán hàng ;

Tạo dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng thông qua việc đáp ứng tốt nhất nhu cầu với khách hàng và xử lí khiếu nại kịp thời

Báo cáo với cấp trên về tiến độ và kết quả kinh doanh hàng tuần, hàng ngày theo yêu cầu của quản lý.

Các công việc khác theo yêu cầu của ban lãnh đạo.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Trung cấp hoặc các trường Cao đẳng khối kinh tế trở lên

Ưu tiên đã có kinh nghiệm làm việc toàn thời gian, bán thời gian ở vị trí nhân viên telesales/telemarketing hoặc các vị trí khác liên quan đến sales/chăm sóc khách hàng

Có máy tính phục vụ công việc và có khả năng sử dụng các phần mềm quản trị khách hàng và hệ thống điện thoại

Có kĩ năng giao tiếp và đàm phán, thuyết phục khách hàng; không bị ngọng và không bị chất giọng địa phương quá rõ.

Bình tĩnh, có khả năng xử lí các tình huống bị từ chối hoặc các vấn đề phát sinh.

Sẵn sàng cống hiến hết mình để có thu nhập cao, ổn định.

Thời gian làm việc, xoay ca linh hoạt:

Sáng 8h00 - 12h00, Chiều: 12h00 - 21h00, Tối; 17h00 - 21h00

Thứ 2 - thứ 6: 8h00 - 17h00; Thứ 7: 8h00 - 12h00

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 7,000,000 đ - 9,000,000 đ + Phụ cấp năng suất 1.000.000 đ + Phụ cấp năng lực (500,000 đ - 6,000,000 đ) + Thưởng % Hoa Hồng theo chính sách (5 - 8 %). (Thu nhập trung bình lên tới 20 triệu/tháng)

Thử việc hưởng 100% Lương chính thức.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo chế độ của Nhà nước.

Được làm việc trong môi trường Giáo dục năng động, chuyên nghiệp, cơ sở vật chất hiện đại.

Lương tháng thứ 13, thưởng tháng, thưởng quý, thưởng nóng theo thành tích kinh doanh.

Team building theo Quý, chế độ du lịch, nghỉ mát 1 lần/ năm.

Thường xuyên tham gia các buổi đào tạo kĩ năng chuyên môn và kiến thức sản phẩm hàng tháng

Được học hỏi, trau dồi kiến thức về kinh doanh và bán hàng

Được rèn luyện kỹ năng đánh giá Target và Insight khách hàng.

Con CBNV được học các khóa học công nghệ miễn phí tại Học viện

Được trang bị công nghệ hiện đại: hệ thống quản trị khách hàng “hỏi là có thông tin”, được huấn luyện kỹ lưỡng, liên tục.

Được cung cấp hàng ngày nguồn học viên dồi dào, không hạn chế, từ nhiều kênh.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ & SÁNG TẠO TRẺ TEKY HOLDINGS

