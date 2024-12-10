Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RUBY’S WORLD làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ngõ 214 Nguyễn Xiển, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Đến 20 Triệu

- Làm đầu mối liên lạc chính đối với các khách hàng được phân công

- Xử lý đơn hàng với khách hàng và xử lí các vấn đề tài liệu liên quan

- Theo dõi tiến độ hoàn thành đơn hàng/cung cấp dịch vụ sau khi đã chốt deal với khách hàng, đảm bảo mức độ thỏa mãn cao nhất cho khách

- Phản hồi kịp thời các thắc mắc và phàn nàn của khách hàng, đưa ra giải pháp hợp lí và xoa dịu nếu có căng thẳng

- Đề xuất đưa ra yêu cầu cho quản lý khi có ý tưởng mới cho sản phẩm khách hàng

- Tìm kiếm và tư vấn khách hàng về sản phẩm của công ty

- Chăm sóc khách hàng để tạo mối quan hệ tốt, xây dựng các chương trình khuyến mãi, tặng quà cho khách hàng

- Báo cáo lại các vấn đề nghiêm trọng lên quản lí nếu cần thiết

- Hỗ trợ các sự kiện, hội thảo, triển lãm để quảng bá thương hiệu và sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tin học văn phòng

- KHÔNG yêu cầu kinh nghiệm. Có kinh nghiệm & đã làm việc ở các công ty về Mỹ Phẩm - Dược Phẩm - Thực Phẩm chức năng là lợi thế

- Có laptop làm việc

- Tỉ mỉ, nhanh nhẹn, không ngại việc

Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RUBY’S WORLD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng : 7-10 triệu + Thưởng KPI doanh thu từ 10tr + Thưởng Taget vượt KPI + Lương tháng 13+1. Thu nhập upto 20tr (không giới hạn) tuỳ vào doanh thu

- Phụ cấp ăn trưa hàng tháng

- Được tham gia các chế độ bảo hiểm theo quy định nhà nước

- Các chế độ phúc lợi, thăm hỏi ốm đau, hiếu, hỉ, thưởng ngày lễ

- Các chế độ đãi ngộ khác như: Nghỉ mát, du lịch, team building..... hằng năm

- Lương thưởng tháng 13+1

- Môi trường trẻ trung, năng động, làm việc tại tòa nhà sang trọng bậc nhất

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN RUBY’S WORLD

