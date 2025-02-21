Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Havico Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 43 đường số 2, Cityland, Phường 10, Gò Vấp - 18 Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành phố Bạc Liêu - Số 8 đường Phan Văn Trị, Phường VII, Thành phố Vị Thanh - Thành phố Tây Ninh - Thành phố Cần Thơ - 01A Lê Hồng Phong, phường Tân Tiến, BMT, Đăk Lăk, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Tư vấn trực tiếp cho khách hàng về các chương trình du học tại Hàn Quốc của Trung tâm HVC

- Cung cấp thông tin trường phù hợp với mục tiêu của khách hàng, cung cấp các chương trình học bổng và các chương trình ưu đãi của công ty (nếu có).

- Chăm sóc học viên/phụ huynh trong quá trình học tập và làm hồ sơ tại Trung tâm.

- Liên lạc, trao đổi trực tiếp và xây dựng mối quan hệ tốt với các đại diện tuyển sinh/đối tác.

- Chủ động tìm hiểu và cập nhật các thông tin về thị trường du học quốc tế từ đối thủ hoặc các tổ chức giáo dục có liên quan.

- Đóng góp ý kiến/ý tưởng cho Marketing Team để hoàn thiện sản phẩm và dịch vụ của công ty và thu hút được nhiều khách hàng hơn.

- Tham dự các hội thảo du học, đào tạo và các sự kiện khác theo yêu cầu của công ty.

- Hỗ trợ học viên xuất cảnh tại sân bay

Thực hiện công việc khác theo yêu cầu của cấp trên ( nếu có)

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kỹ năng thuyết phục, tạo ấn tượng và quan hệ tốt với khách hàng

- Tác phong chuyên nghiệp, nhanh nhẹn, cẩn thận và có tinh thần trách nhiệm cao

Ưu tiên ứng viên:

- Biết tiếng Hàn là một lợi thế

- Đã từng đi du học Hàn về là một lợi thế

Tại Công Ty TNHH Havico Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: Lương cứng + Hoa hồng (thỏa thuận khi phỏng vấn)

(Thu nhập cao dựa trên năng lực, thu nhập trung bình từ 10.000.000 VND/tháng trở lên)

- Quyền lợi khác:

· Xét tăng lương 6 tháng/ lần

· Được tham gia nhiều chương trình trải nghiệm: Team building, du lịch

· Hưởng lương tháng 13 theo quy định, thưởng tết hấp dẫn

· Được đào tạo nhiều kỹ năng, quy trình làm việc

Thời gian làm việc: Thứ 2 – Sáng thứ 7 ( 7h30- 16h30)

Nơi làm việc:

Trụ sở chính: Văn phòng Hồ Chí Minh: Số 43, Đường số 2, Khu dân cư City Land, Phường 10, Quận Gò Vấp, TPHCM

Ngoài ra còn tuyển đối nhân viên tại các chi nhánh ở các tỉnh thành:

- Hậu Giang

- Bạc Liêu

- Cần Thơ

- Tây Ninh

- Đắk Nông

- Đắk Lắk

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Havico Việt Nam

