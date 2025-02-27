Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH YAKULT VN làm việc tại Tây Ninh thu nhập 11 - 14 Triệu

Mức lương 11 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Tây Ninh: Tất cả các cửa hàng của công ty tại chi nhánh Tây Ninh, Thành phố Tây Ninh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 11 - 14 Triệu

Tuyển dụng cộng tác viên bán hàng (Yakult Lady)

Huấn luyện, hỗ trợ, đồng hành công việc cùng với những cộng tác viên bán hàng.

Chăm sóc khách hàng hiện có, khai thác khách hàng mới.

Tham gia hoạt động phát sản phẩm dùng thử.

Lập báo cáo công việc theo yêu cầu.

Với Mức Lương 11 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, không giới hạn độ tuổi

Thử việc: 1 tháng

Trung cấp, Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành

Không cần kinh nghiệm, sẽ được công ty đào tạo

Thích giao tiếp, có sức khỏe, năng động, chịu khó

Tích cực công việc hoạt động bên ngoài

Không có hình xăm trên người

Có bằng lái xe máy

Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 11 - 14 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH YAKULT VN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin