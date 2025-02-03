Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
- Hà Nội: Lương thỏa thuận Môi trường trẻ làm việc có tính chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và cởi mở Được đào tạo hỗ trợ nghiệp vụ từ cơ bản đến chuyên sâu Có cơ hội thăng tiến trong công việc cao Tham gia BHXH, BHYT, BHTN khi ký HĐLĐ sau thời gian thử việc Tham gia công đoàn, nghỉ phép và nghỉ lễ theo quy định nhà nước, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm kiếm và khai thác các KH chuỗi bán lẻ & siêu thị mới
Có các mối quan hệ nhất định với KH Siêu Thị
Hiểu rõ về các sản phẩm, nhãn hàng công ty đang đại diện phân phối
Xây dựng & mở rộng các mối quan hệ, duy trì và phát triển các KH chuỗi và siêu thị hiện có
Khảo sát, thu thập thông tin từ khách hàng và nhu cầu thực tế từ thị trường, đối thủ
Nắm được quy trình tiếp xúc khách hàng, quy trình xử lý khiếu nại thông tin, quy trình nhận và giải quyết thông tin khách hàng
Phối hợp với các phòng ban để triển khai các sự kiện, hoạt động phát triển thị trường: trưng bày, khuyến mãi,...của Công ty, nhãn hàng và khách hàng.
Bám sát mục tiêu công ty, mục tiêu bản thân đề ra trong việc bán hàng, phát triển thị trường, mở rộng khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Đại Học trở lên, ưu tiên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Kinh tế thương mại, Marketting, Kinh tế
Yêu thích, có sự tìm hiểu, nghiên cứu nhất định về các sản phẩm, đồ chơi công nghệ
Nhiệt tình, năng động, độc lập, nhạy bén, không ngại giao tiếp
Kinh nghiệm kinh doanh hệ thống siêu thị ít nhất 2 năm trở lên.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KỸ NGHỆ Á ĐÔNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
