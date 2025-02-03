Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: % hoa hồng hấp dẫn + thưởng doanh số, tổng thu nhập trung bình từ 15 triệu đồng/tháng trở lên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ đào tạo khi chưa có kinh nghiệm., Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Nhân Viên Văn Phòng – Thu Nhập Từ 15 Triệu – Làm Việc Tại Chi Nhánh Hà Nội

Công ty TNHH Dược Phẩm Quảng Ninh Chi Nhánh Hà Nội tuyển dụng:

Công việc chính:

Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.

Chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm.

Tư vấn sản phẩm theo kịch bản với khách hàng.

Kiểm soát đơn hàng đã gửi để đảm bảo quy trình vận hành đúng tiến độ.

Làm việc tại văn phòng

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.

Làm việc full-time tại Tựu Liệt - Hà Nội

chưa có kinh nghiệm được đào tạo

Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: 6 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI

