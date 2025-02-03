Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI
- Hà Nội: % hoa hồng hấp dẫn + thưởng doanh số, tổng thu nhập trung bình từ 15 triệu đồng/tháng trở lên. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ đào tạo khi chưa có kinh nghiệm., Huyện Thanh Trì
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Nhân Viên Văn Phòng – Thu Nhập Từ 15 Triệu – Làm Việc Tại Chi Nhánh Hà Nội
Công ty TNHH Dược Phẩm Quảng Ninh Chi Nhánh Hà Nội tuyển dụng:
Công việc chính:
Tư vấn và giải đáp thắc mắc của khách hàng qua điện thoại.
Chăm sóc khách hàng đã sử dụng sản phẩm.
Tư vấn sản phẩm theo kịch bản với khách hàng.
Kiểm soát đơn hàng đã gửi để đảm bảo quy trình vận hành đúng tiến độ.
Làm việc tại văn phòng
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn và có trách nhiệm trong công việc.
Làm việc full-time tại Tựu Liệt - Hà Nội
chưa có kinh nghiệm được đào tạo
Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 6 - 8 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM QUẢNG NINH CHI NHÁNH HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
