Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 15 Tòa văn phòng, Lotte Mall Hà Nội, 272 Võ Chí Công, Phường Phú Thượng, Quận Tây Hồ, Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

- Phụ trách kinh doanh bán vào (sell-in) và bán ra (sell-out) sản phẩm điều hoà và máy lọc khí theo khách hàng/thị trường được phân bổ.

- Lập kế hoạch chỉ tiêu, đàm phán đơn hàng, thiết lập các chương trình bán hàng, quản lý đơn hàng, thu hồi công nợ.

- Theo dõi tiến độ chỉ tiêu, biến động thị trường và đưa ra các kế hoạch phản ứng với thị trường, đối thủ.

- Quản lý khách hàng, xây dựng mối quan hệ tốt.

- Báo cáo theo yêu cầu của quản lý trực tiếp theo tuần, tháng, quý.

Yêu Cầu Công Việc

- Có kinh nghiệm trong vị trí kinh doanh, kinh nghiệm trong ngành hàng điện tử tiêu dùng là một lợi thế.

- Kỹ năng giao tiếp tốt.

- Kỹ năng máy tính tốt.

- Tiếng Anh trung bình khá, có thể đọc viết và sử dụng hệ thống.

- Có tinh thần đội nhóm cũng như khả năng làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão Thì Được Hưởng Những Gì

- Làm giờ hành chính Từ thứ 2 - thứ 6; Over Time T7: 200% lương

- Thử việc 2 tháng hưởng 85% mức lương

- Thưởng thâm niên sau 6 tháng làm việc chính thức.

-Hỗ trợ đầy đủ về Bảo hiểm, thưởng Lễ/Tết, thưởng hiệu quả kinh doanh,…

- Môi trường làm việc năng động của 1 trong 4 tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc

- Đãi ngộ đặc biệt với người làm việc gắn bó, trách nhiệm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão

