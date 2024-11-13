Tuyển Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số A12 ngõ 66 Khúc Thừa Dụ, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Sales Bán lẻ/Dịch vụ tiêu dùng Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

- Data được công ty cung cấp và lưu trữ trên hệ thống CRM

- Chăm sóc tư vấn, bán hàng cho tệp khách hàng được phân của công ty

- Thu thập thông tin thị trường, nắm bắt phối hợp triển khai các chương trình bán hàng, chương trình truyền thông của công ty.

- Nắm rõ đặc điểm, tính chất, công dụng, cách sử dụng của tất cả các sản phẩm dịch vụ của công ty để tư vấn khách hàng

- Tham mưu, đề xuất với cấp trên về nội dung truyền thông, sản phẩm tiềm năng, các phản hồi của khách hàng, các thông tin ảnh hưởng đến sản phẩm, dịch vụ của công ty...

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23 - 35

- Có kinh nghiệm >2 năm trở lên

- Năng động, thích học hỏi, xử lý tình huống tốt

- Khả năng thuyết phục và nắm tâm lý khách hàng tốt

- Có kinh nghiệm và yêu thích công việc về telesale/tư vấn/kinh doanh

Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng + % hoa hồng

- BHXH đầy đủ theo luật lao động, nghỉ phép 12 ngày/năm và các ngày lễ

- Chế độ tăng lương 2 lần/năm

- Du lịch hàng năm với địa điểm hấp dẫn, thường xuyên tổ chức các hoạt động team building gắn kết cộng đồng, các hoạt động vui chơi giải trí cho nhân viên.

- Môi trường làm việc minh bạch, trẻ trung, năng động với chính sách đãi ngộ tốt, có nhiều cơ hội nâng cao năng lực bản thân và tăng thêm thu nhập.- Phát triển năng lực CBNV, đề cao sự hợp tác, tinh thần đồng đội.

- Được đào tạo chuyên môn về kiến thức sản phẩm, kỹ năng bán hàng, chốt đơn hàng, tìm kiếm khách hàng

- Cơ hội tìm hiểu kiến thức về Phong thủy

- Đồng nghiệp hòa đồng, năng động

- Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Kiến trúc Phong thủy Tam Nguyên

