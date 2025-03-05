Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 128 Nguyễn Văn Lộc,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh

Lập kế hoạch và báo cáo thường xuyên tiến độ triển khai kế hoạch đã được duyệt.

Tư vấn bán hàng tại cửa hàng, tập trung bán các sản phẩm định hướng chiến lược của Công ty.

Hoàn thành KPI doanh số được giao trong tháng.

Theo dõi, kiểm tra, bảo quản, sắp xếp, trưng bày hàng hoá tránh việc mất mát, hư hỏng; Thực hiện công tác vệ sinh hàng hóa/quầy kệ.. hàng ngày.

Nhập dữ liệu và cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin đơn hàng cho kế toán bán hàng.

Nhận phản hồi (feedback) của khách hàng, xử lý trong trường hợp có phản hồi tiêu cực. Giải quyết các tình huống phát sinh của khách hàng

Thu thập thông tin, đối thủ cạnh tranh, tham vấn lên ban lãnh dạo.

Thực hiện các công tác khác được phân công của Quản lý kinh doanh

Yêu Cầu Công Việc

Có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm nhân viên bán hàng tại điểm (ưu tiên các ứng viên đã làm đồ điện gia dụng).

Tốt nghiệp tối thiểu từ Trung cấp chuyên ngành Quản trị, Kinh tế, kinh doanh ...

Giới tính: Nam/Nữ, độ tuổi: 20 – 35, có sức khỏe tốt.

Có kỹ năng giao tiếp và truyền đạt tốt.

Nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:

+ Lương cứng: 7.000.000 + Thưởng KPI doanh số + Thưởng sản phẩm

(Tổng thu nhập trung bình từ 12-15 triệu)

+ Thời gian thử việc 2 tháng (85% Lương cứng).

2. Được hưởng chế độ nghỉ ngày lễ ngày Tết theo quy định, đóng BHXH đầy đủ.

3. Làm việc trong môi trường thoải mái, chuyên nghiệp, năng động.

4. Được nghỉ mát 1 năm/lần, các sự kiện team building, đào tạo do công ty tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN MÁY QUANG HẠNH

