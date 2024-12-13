Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc

Tìm kiếm và phát triển khách hàng, kênh bán hàng mới

Duy trì và gia tăng thêm các dịch vụ trên tập khách hàng hiện hữu

Ký kết hợp đồng, hỗ trợ khách hàng kết nối và sử dụng dịch vụ

Theo dõi các biến động của khách hàng và đưa ra phương án xử lý để đảm bảo cho doanh thu

Phối hợp với các phòng ban nội bộ để xử lý công nợ khách hàng

Đưa ra các đề xuất về việc tối ưu danh mục dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ

xây dựng các chương trình marketing trên các kênh bán trực tiếp để thúc đẩy doanh số

Thường xuyên tương tác với khách hàng để nắm bắt các thông tin nhu cầu, thị trường, đối thủ và xu thế

Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch về nhu cầu hàng hóa của khách hàng

Đề xuất, tham mưu cho trưởng phòng để thúc đẩy doanh số bán hàng

Thực hiện các báo cáo công việc, báo cáo kết quả kinh doanh

Các công việc khác được giao.

Yêu Cầu Công Việc

Độ tuổi ≤ 30 tuổi

Trình độ từ Cao đẳng trở lên

Giao tiếp được Tiếng anh là 1 lợi thế

Yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm:

Chuyên môn: Tốt nghiệp một trong các nhóm ngành: Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, CNTT,...

Kinh nghiệm từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên kinh doanh dự án hoặc đối tượng khách hàng là doanh nghiệp lớn hoặc các vị trí chức danh có tính chất tương tự

Ưu tiên ứng viên có hiểu biết, kinh nghiệm hoặc có mong muốn phát triển trong lĩnh vực viễn thông, tài chính ngân hàng, giải pháp công nghệ

Ưu tiên ứng viên đã có hoặc có khả năng phát triển mối quan hệ với các tổ chức ngân hàng (khối kinh doanh số, CNTT, bán lẻ,...)

Yêu cầu khác:

Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình

Học hỏi nhanh, chủ động và có trách nhiệm trong công việc

Thành thạo Microsoft oficce

Quyền Lợi Được Hưởng

Hưởng lương 12-15 triệu/tháng, tùy theo năng lực và các khoản thưởng dự án, thưởng kết quả hoạt động kinh doanh và các khoản phụ cấp khác (nếu có)

Làm việc T2-T6

Các chế độ phúc lợi đa dạng: BHXH, bảo hiểm sức khỏe GIC, Thưởng các ngày lễ tết, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ mát, team building

Được đào tạo bài bản về sản phẩm, dịch vụ và chỉ dẫn nhiệt tình từ QLTT, đồng nghiệp; tham gia các khóa học nội bộ và bên ngoài để nâng cao trình độ

Được làm việc và có cơ hôi phát triển bản thân trong một môi trường làm việc cởi mở, tôn trọng mà sắc cá nhân và chuyên nghiệp

Được cấp các thiết bị làm việc và các tài nguyên cần thiết phục vụ công việc.

Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 27 Thái Thịnh, Đống Đa

Thời gian làm việc

Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)

Cách Thức Ứng Tuyển

