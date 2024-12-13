Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS
- Hà Nội:
- 27 Thái Thịnh, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng, kênh bán hàng mới
Duy trì và gia tăng thêm các dịch vụ trên tập khách hàng hiện hữu
Ký kết hợp đồng, hỗ trợ khách hàng kết nối và sử dụng dịch vụ
Theo dõi các biến động của khách hàng và đưa ra phương án xử lý để đảm bảo cho doanh thu
Phối hợp với các phòng ban nội bộ để xử lý công nợ khách hàng
Đưa ra các đề xuất về việc tối ưu danh mục dịch vụ, nâng cao chất lượng dịch vụ
xây dựng các chương trình marketing trên các kênh bán trực tiếp để thúc đẩy doanh số
Thường xuyên tương tác với khách hàng để nắm bắt các thông tin nhu cầu, thị trường, đối thủ và xu thế
Lập kế hoạch kinh doanh, kế hoạch về nhu cầu hàng hóa của khách hàng
Đề xuất, tham mưu cho trưởng phòng để thúc đẩy doanh số bán hàng
Thực hiện các báo cáo công việc, báo cáo kết quả kinh doanh
Các công việc khác được giao.
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ từ Cao đẳng trở lên
Giao tiếp được Tiếng anh là 1 lợi thế
Yêu cầu về chuyên môn và kinh nghiệm:
Chuyên môn: Tốt nghiệp một trong các nhóm ngành: Kinh tế, Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, CNTT,...
Kinh nghiệm từ 1 năm kinh nghiệm ở vị trí chuyên viên kinh doanh dự án hoặc đối tượng khách hàng là doanh nghiệp lớn hoặc các vị trí chức danh có tính chất tương tự
Ưu tiên ứng viên có hiểu biết, kinh nghiệm hoặc có mong muốn phát triển trong lĩnh vực viễn thông, tài chính ngân hàng, giải pháp công nghệ
Ưu tiên ứng viên đã có hoặc có khả năng phát triển mối quan hệ với các tổ chức ngân hàng (khối kinh doanh số, CNTT, bán lẻ,...)
Yêu cầu khác:
Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình
Học hỏi nhanh, chủ động và có trách nhiệm trong công việc
Thành thạo Microsoft oficce
Tại Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc T2-T6
Các chế độ phúc lợi đa dạng: BHXH, bảo hiểm sức khỏe GIC, Thưởng các ngày lễ tết, quà tặng sinh nhật, chế độ nghỉ mát, team building
Được đào tạo bài bản về sản phẩm, dịch vụ và chỉ dẫn nhiệt tình từ QLTT, đồng nghiệp; tham gia các khóa học nội bộ và bên ngoài để nâng cao trình độ
Được làm việc và có cơ hôi phát triển bản thân trong một môi trường làm việc cởi mở, tôn trọng mà sắc cá nhân và chuyên nghiệp
Được cấp các thiết bị làm việc và các tài nguyên cần thiết phục vụ công việc.
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 27 Thái Thịnh, Đống Đa
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Truyền thông IRIS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
