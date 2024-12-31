Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
- Hà Nội:
- Tòa nhà Chung cư UDIC Riverside 1, Phố Nguyễn Văn Viên, Vĩnh Tuy, Hoàng Mai, Hà Nội, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Theo dõi chấm công, quy trình làm việc của phòng kinh doanh thị trường, và phòng sale đại lý online
Theo dõi và xử lý đơn hàng của phòng kinh doanh thị trường, và phòng sale đại lý online.
Phối hợp, chăm sóc khách hàng của phòng sale đại lý online, và sale thị trường
Tổng hợp báo cáo liên quan đến doanh số và khách hàng của bộ phận sale online và sale thị trường
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.
Giao tiếp tốt, nhạy bén trong công việc.
Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Sale admin cho các công ty thương mại, XNK.
Thành thạo các công việc văn phòng vi tính, Ms office và các phần mềm tương tự như Misa, CRM, Mobiwork.
Có kinh nghiệm làm hỗ trợ bán hàng, trợ lý kinh doanh là một lợi thế.
Cầu tiến, lạc quan.
Không ngừng học hỏi để nâng cao năng lực.
Có khả năng làm việc độc lập và liên kết nhóm.
Thời gian và địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc: 08:00 - 17:00 từ Thứ Hai đến Thứ Bảy.
Địa điểm làm việc: Tầng 4 - Toà Thương Mại Chung Cư Udic - Ngõ 122 Vĩnh Tuy, Hà Nội.
Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH Thì Được Hưởng Những Gì
12.000.000đ – 16.000.000 VNĐ/tháng
Được hưởng các chính sách phúc lợi, nghỉ phép năm theo quy định của công ty.
Tháng lương 13, thưởng Lễ - Tết.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định pháp luật.
Được đào tạo và có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU & THƯƠNG MẠI THH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
