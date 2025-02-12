Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Etech làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 50 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Etech
- Hải Phòng:
- Số 3 lô 14 Thế Lữ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu
Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ
sử dụng sản phẩm, dịch vụ
Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng
, duy trì và phát triển
ạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng
Tư vấn cho học sinh, gia đình về các chương trình du học, lao động, định cư tại Anh, Mỹ, Úc, Canada, New zealand
Theo dõi quá trình thực hiện hồ sơ của khách hàng với các bên liên quan
Tham gia các hoạt động, sự kiện quảng bá, tuyển sinh của công ty
Giải quyết các vấn đề phản hồi của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng
Báo cáo tiến độ công việc với cấp trên
Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng
Năng động, độc lập, nhạy bén
Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn
các bạn có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn
Có máy tính cá nhân
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Etech Thì Được Hưởng Những Gì
:
từ 6-10tr/tháng
Lương doanh số hấp dẫn theo cơ chế của công ty
Trợ cấp ăn trưa
Chế độ bảo hiểm xã hội
Cơ hội đi nước ngoài như Sing, Thụy sỹ….
Đội nhóm năng lượng, môi trường làm việc hòa đồng
Cơ hội thăng tiến và công tác nước ngoài giao lưu quốc tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Etech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI