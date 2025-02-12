Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Etech làm việc tại Hải Phòng thu nhập 6 - 50 Triệu

Mức lương 6 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: - Số 3 lô 14 Thế Lữ, Hạ Lý, Hồng Bàng, Hải Phòng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 50 Triệu

Giới thiệu, tư vấn và thuyết phục khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ

sử dụng sản phẩm, dịch vụ

Tìm kiếm, duy trì và phát triển mạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng

, duy trì và phát triển

ạng lưới khách hàng và đối tác tiềm năng

Tư vấn cho học sinh, gia đình về các chương trình du học, lao động, định cư tại Anh, Mỹ, Úc, Canada, New zealand

Theo dõi quá trình thực hiện hồ sơ của khách hàng với các bên liên quan

Tham gia các hoạt động, sự kiện quảng bá, tuyển sinh của công ty

Giải quyết các vấn đề phản hồi của khách hàng để đảm bảo độ hài lòng, tin cậy của khách hàng

Báo cáo tiến độ công việc với cấp trên

Với Mức Lương 6 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học các chuyên ngành

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng

Năng động, độc lập, nhạy bén

Ưu tiên các bạn có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn

các bạn có kinh nghiệm kinh doanh, tư vấn

Có máy tính cá nhân

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Etech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: từ 6-10tr/tháng

:

từ 6-10tr/tháng

Lương doanh số hấp dẫn theo cơ chế của công ty

Trợ cấp ăn trưa

Chế độ bảo hiểm xã hội

Cơ hội đi nước ngoài như Sing, Thụy sỹ….

Đội nhóm năng lượng, môi trường làm việc hòa đồng

Cơ hội thăng tiến và công tác nước ngoài giao lưu quốc tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Công Nghệ Etech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin