Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng:
- Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số
- Thưởng theo KPI, doanh thu, hiệu suất làm việc.
- Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên sâu.
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý kinh doanh.
- Hỗ trợ công tác phí khi đi thị trường.
- Các chế độ phúc lợi đầy đủ về BHXH, lễ, tết, CLB, teambuilding, du lịch định kỳ..., Quận Hải An
- Tìm kiếm khách hàng mới
- Tư vấn sản phẩm
- Chào hàng và đàm phán khách hàng, CSKH tiềm năng
- Báo cáo công việc
- Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 - 35 tuổi
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là phần mềm hoặc công nghệ thông tin, kinh doanh bên logistic là lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
- Khả năng làm việc độc lập, chủ động đi thị trường, không ngại di chuyển.
- Kiên trì, chịu được áp lực công việc và doanh số.
- Hiểu biết cơ bản về phần mềm, công nghệ hoặc sẵn sàng học hỏi để nâng cao kiến thức sản phẩm.
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
