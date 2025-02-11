Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- Lương cứng + hoa hồng hấp dẫn theo doanh số

- Thưởng theo KPI, doanh thu, hiệu suất làm việc.

- Được đào tạo về sản phẩm, kỹ năng bán hàng chuyên sâu.

- Cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý kinh doanh.

- Hỗ trợ công tác phí khi đi thị trường.

- Các chế độ phúc lợi đầy đủ về BHXH, lễ, tết, CLB, teambuilding, du lịch định kỳ..., Quận Hải An

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tìm kiếm khách hàng mới
- Tư vấn sản phẩm
- Chào hàng và đàm phán khách hàng, CSKH tiềm năng
- Báo cáo công việc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ, độ tuổi từ 22 - 35 tuổi
- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, đặc biệt là phần mềm hoặc công nghệ thông tin, kinh doanh bên logistic là lợi thế.
- Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán tốt.
- Khả năng làm việc độc lập, chủ động đi thị trường, không ngại di chuyển.
- Kiên trì, chịu được áp lực công việc và doanh số.
- Hiểu biết cơ bản về phần mềm, công nghệ hoặc sẵn sàng học hỏi để nâng cao kiến thức sản phẩm.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM BÁCH KHOA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 561 Nguyễn Bỉnh Khiêm, P.Đằng Hải, Q.Hải An, Tp.Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

