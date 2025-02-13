Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Phòng: Teambuilding, thăm quan, du lịch..., Quận Dương Kinh
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chủ động lên kế hoạch phát triển thị trường trong khu vực được phân công để hoàn thành chỉ tiêu bán hàng theo tháng, quý, năm.
- Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiềm năng.
- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình, chính sách của công ty về quản lý dữ liệu khách hàng, quy trình thanh toán & bán hàng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm sale, kinh nghiệm sale về ô tô là 1 lợi thế
Có bằng lái xe ô tô
Nam/nữ, dưới 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Bằng đại học chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh...
Có bằng lái xe ô tô
Nam/nữ, dưới 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn
Bằng đại học chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh...
Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Lương cứng không phụ thuộc doanh số
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI