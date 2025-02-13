Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Teambuilding, thăm quan, du lịch..., Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Chủ động lên kế hoạch phát triển thị trường trong khu vực được phân công để hoàn thành chỉ tiêu bán hàng theo tháng, quý, năm.

- Lập kế hoạch tìm kiếm khách hàng tiềm năng.

- Tuân thủ nghiêm chỉnh các quy trình, chính sách của công ty về quản lý dữ liệu khách hàng, quy trình thanh toán & bán hàng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm sale, kinh nghiệm sale về ô tô là 1 lợi thế

Có bằng lái xe ô tô

Nam/nữ, dưới 30 tuổi, ngoại hình ưa nhìn

Bằng đại học chuyên ngành: Kinh tế, Quản trị kinh doanh...

Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Toyota Nankai Hải Phòng Pro Company

