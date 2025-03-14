Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Geleximco khu B Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng.
Chốt đơn hàng online.
Hỗ trợ livetreams hằng ngày.
Liên hệ, hợp tác với các bộ phận khác, duy trì hồ sơ dữ liệu khách hàng.
Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.
Sắp xếp, quản lí hàng hóa tồn trong kho.
Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Ưu tiên Nữ - đã làm qua ngành hàng thời trang
Kỹ năng giao tiếp cả bằng lời nói và văn bản.
Kỹ năng máy tính thành thạo
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.
Kỹ năng chăm sóc khách hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thu Nhập 10-15 Triệu/Tháng
Thưởng tháng lương thứ 13
Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước
Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...)..
Team Building, Year-End Party hằng năm.
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
