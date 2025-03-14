Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI AVIWIN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Geleximco khu B Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc

Tư vấn, trả lời câu hỏi của khách hàng tiềm năng.

Chốt đơn hàng online.

Hỗ trợ livetreams hằng ngày.

Liên hệ, hợp tác với các bộ phận khác, duy trì hồ sơ dữ liệu khách hàng.

Chăm sóc, duy trì quan hệ với khách hàng cũ.

Sắp xếp, quản lí hàng hóa tồn trong kho.

Báo cáo kết quả kinh doanh trực tuyến cho trưởng bộ phận.

Yêu Cầu Công Việc

Tối thiểu 06 tháng kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Ưu tiên Nữ - đã làm qua ngành hàng thời trang

Kỹ năng giao tiếp cả bằng lời nói và văn bản.

Kỹ năng máy tính thành thạo

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc và quản lý thời gian.

Kỹ năng chăm sóc khách hàng.

Quyền Lợi

Thu Nhập 10-15 Triệu/Tháng

Thưởng tháng lương thứ 13

Đóng BHXH, BHYT, Thưởng nghỉ lễ tết theo quy định nhà nước

Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...)..

Team Building, Year-End Party hằng năm.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động.

Cách Thức Ứng Tuyển

