Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

Mức lương 12 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Lương cứng (7 - 7,5 triệu) + Lương kinh doanh (không giới hạn). Thu nhập trung bình 12 - 30tr - Thưởng tháng, quý, năm, thăng tiến lên quản lý - Chế độ BHXH đầy đủ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách hàng gói vay tín chấp của công ty

- 100% data khách có nhu cầu, nguồn marketing công ty

- Giải quyết thắc mắc của khách hàng

- Giờ làm việc: 8h-18h từ thứ 2 đến thứ 6, 8h-15h thứ 7

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng

- Nhanh nhẹn, chăm chỉ

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale hoặc từng làm các tổ chức tài chính

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 30 triệu VND

Lương cứng: 7 - 7.5 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.