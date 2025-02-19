Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 30 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Mức lương
12 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lương cứng (7

- 7,5 triệu) + Lương kinh doanh (không giới hạn). Thu nhập trung bình 12

- 30tr

- Thưởng tháng, quý, năm, thăng tiến lên quản lý

- Chế độ BHXH đầy đủ, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 12 - 30 Triệu

- Gọi điện tư vấn khách hàng gói vay tín chấp của công ty
- 100% data khách có nhu cầu, nguồn marketing công ty
- Giải quyết thắc mắc của khách hàng
- Giờ làm việc: 8h-18h từ thứ 2 đến thứ 6, 8h-15h thứ 7

Với Mức Lương 12 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm tối thiểu 6 tháng
- Nhanh nhẹn, chăm chỉ
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm telesale hoặc từng làm các tổ chức tài chính

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 12 - 30 triệu VND
Lương cứng: 7 - 7.5 triệu VND
Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LOTTE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 12A tòa Tháp Tây, tòa nhà Lotte Center, số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam/ số 01 Song Hành - Tòa Nhà Cantavil -Xa Lộ Hà Nội, Phường An Phú, Quận 2, Tp Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

