Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH WEB NHÀ THUỐC làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 10 Triệu

Mức lương Từ 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: bán hàng từ xa qua hệ thống cộng tác viên, hệ thống 12.000 Nhà thuốc là khách hàng của công ty và khả năng tiếp cận 50.000 khách hàng là nhà thuốc, quầy thuốc, phòng khám; bán hàng qua AI - Được cung cấp các Data khách hàng tiềm năng;, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc

Liên hệ tìm kiếm khách hàng tiềm năng cụ thể là các Nhà thuốc, Phòng khám để giới thiệu phần mềm quản lý của Công ty; hàng hóa

Tư vấn, hướng dẫn để khách hàng được sử dụng trải nghiệm sản phẩm phù hợp; hàng hóa phù hợp

Lên kế hoạch gặp gỡ khách hàng tiềm năng để giới thiệu sản phẩm;

Tư vấn, giải đáp các thắc mắc, kiến nghị của khách hàng;

- Thực hiện báo cáo công việc hàng tuần, hàng tháng theo quy định của Công ty;

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của từ Trưởng phòng.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học và yêu thích kinh doanh

- Có laptop cá nhân

- Không có kinh nghiệm được đào tạo bài bản;

Quyền Lợi

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Từ 10 triệu VND trở lên

Lương cứng: Từ 7 triệu VND trở lên

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển

