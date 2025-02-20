Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tổng thu nhập lên đến 15 - 20 triệu/tháng - Gia nhập đội ngũ VHN Care các bạn sẽ được đào tạo về kiến thức sản phẩm, kĩ năng tư vấn để có thể làm việc một cách độc lập. - Tham gia bảo hiểm xã hội đầy đủ sau khi kí hợp đồng chính thức. - Thưởng vào các dịp lễ Tết. - Cơ hội thăng tiến rộng mở nếu có năng lực đáp ứng được công việc., Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty đến với Khách hàng, thúc đẩy quá trình lên đơn và thanh toán của Khách hàng.

- Data Khách hàng có sẵn: Khách hàng lâu năm và Khách hàng tiềm năng rất dễ tư vấn và chốt sale. Ngoài ra Công ty thường xuyên có chương trình sale, flash sale... tạo điều kiện thuận lợi cho các bạn kinh doanh đạt KPI.

- Xây dựng, duy trì mối quan hệ tốt với Khách hàng, phát triển địa bàn/ khu vực/ nhóm Khách hàng được giao.

- Cập nhật kiến thức của sản phẩm mới (nếu có), liên tục học hỏi cách tư vấn để nâng cao kĩ năng của bản thân.

- Hoàn thành chỉ tiêu công việc được giao.

- Thực hiện các công việc liên quan khác khi quản lý giao.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp tất cả các chuyên ngành có đam mê kinh doanh, ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ngành Y - Dược.

- Có tinh thần cầu tiến, năng động, nhiệt huyết trong công việc.

- Không yêu cầu độ tuổi, giới tính ưu tiên Nam, có bằng lái xe ô tô.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TIÊM CHỦNG HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.