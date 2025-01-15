Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIA SƯ AMSTERDAM BẢO TUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 562 Đường Láng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tư vấn khách hàng chủ yếu là phụ huynh

Data đã có sẵn từ ads facebook, khách chăm sóc trong zalo

Hỗ trợ làm việc nhóm cùng các team khác để phát triển công việc tốt nhất

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Sales & Marketing, Thương mại điện tử & các ngành Kinh tế, Thương mại

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên, có kinh nghiệm sale nghành giáo dục là lợi thế

Chưa có kinh nghiệm vẫn có thể xem xét đào tạo nhưng yêu cầu gắn bó lâu dài

Ưu tiên nữ

Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ AMSTERDAM BẢO TUÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Nhân viên được hỗ trợ đóng BHXH hàng tháng

Mức lương từ cứng 8 - 12 triệu + 6 triệu khi đạt KPI được giao + doanh số sale (Data đã có sẵn, tìm kiếm thêm được khách hàng sẽ + thêm doanh số)

Nghỉ chủ nhật, lễ tết

Tham gia party, du lịch cùng công ty hàng năm, thưởng tết, thưởng doanh số, thưởng ý tưởng sáng tạo ...v..v

Thoải mái phát triển, lên ý tưởng làm việc trong môi trường năng động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ AMSTERDAM BẢO TUÂN

