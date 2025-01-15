Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH GIA SƯ AMSTERDAM BẢO TUÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ AMSTERDAM BẢO TUÂN
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 562 Đường Láng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Tư vấn khách hàng chủ yếu là phụ huynh
Data đã có sẵn từ ads facebook, khách chăm sóc trong zalo
Hỗ trợ làm việc nhóm cùng các team khác để phát triển công việc tốt nhất
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên sinh viên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Sales & Marketing, Thương mại điện tử & các ngành Kinh tế, Thương mại
Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên, có kinh nghiệm sale nghành giáo dục là lợi thế
Chưa có kinh nghiệm vẫn có thể xem xét đào tạo nhưng yêu cầu gắn bó lâu dài
Ưu tiên nữ
Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ AMSTERDAM BẢO TUÂN Thì Được Hưởng Những Gì
Nhân viên được hỗ trợ đóng BHXH hàng tháng
Mức lương từ cứng 8 - 12 triệu + 6 triệu khi đạt KPI được giao + doanh số sale (Data đã có sẵn, tìm kiếm thêm được khách hàng sẽ + thêm doanh số)
Nghỉ chủ nhật, lễ tết
Tham gia party, du lịch cùng công ty hàng năm, thưởng tết, thưởng doanh số, thưởng ý tưởng sáng tạo ...v..v
Thoải mái phát triển, lên ý tưởng làm việc trong môi trường năng động
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA SƯ AMSTERDAM BẢO TUÂN
